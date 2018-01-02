وزير خارجية اليمن يعرب عن آمال بلاده في نجاح “الانتفاضة الإيرانية”

اليمن: أعرب وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، الثلاثاء، عن آمال بلاده في نجاح ما بـ”الانتفاضة الإيرانية“، مطالباً العالم بأن يستمع جيداً لمظلومية الشعب الإيراني.

وقال المخلافي إن “الانتفاضة الإيرانية تكشف حاجة الشعوب الإيرانية، إلى أن تعيش في سلام ورخاء مع شعوب المنطقة”.

جاء ذلك في سلسلة من تغريدات الوزير اليمني، على صفحته الرسمية بموقع “تويتر”، حول الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت بإيران، في 28 ديسمبر/كانون أول المنصرم، احتجاجاً على غلاء المعيشة.

وأشار أن النظام الإيراني ظل “يحلم في تصدير الثورة والخراب والدمار إلى المنطقة، ما أصاب الإيرانيين أيضاً في معيشتهم التي انخفض مستواها بسبب ما تنفقه إيران على هذه الأحلام المجنونة”.

وقال المخلافي إن اليمن عانت من تدخل النظام الإيراني في شؤونها الداخلية منذ عقود، بدأت عام 1982 وتسببت في إشعال عدة حروب ما تزال آخرها قائمة حتى الآن من خلال دعم جماعة “الحوثي”.

وأضاف “من حقنا، وفقاً لذلك، أن نتمنى لتطلعات الشعوب الإيرانية النجاح، في تحقيق الحرية وإيقاف المغامرات الخارجية”.

وطالب الوزير اليمني العالم بإسناد “الانتفاضة الإيرانية”، مشدداً أنه “على العالم أن يستمع جيداً لصوت الشعوب الإيرانية المستضعفة والمغلوبة على أمرها”.

ولم يصدر عن الجهات المعنية في طهران، أية تعليقات فورية، على تصريحات الوزير اليمني.

وتشهد إيران، منذ الخميس الماضي، مظاهرات بدأت في مدينتي مشهد وكاشمر (شمال شرق)؛ احتجاجاً على غلاء المعيشة، تحولت إلى مظاهرات مناهضة للنظام وامتدت لاحقاً لتشمل مناطق مختلفة، من بينها العاصمة طهران.

ووفقاً لبيانات رسمية إيرانية اليوم، لقي 23 شخصاً مصرعهم على الأقل، واعتقل أكثر من 500 آخرين، منذ اندلاع الأحداث. (الأناضول)