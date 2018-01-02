ترامب يغرد مجدداً دعماً لاحتجاجات إيران … وطهران تدعوه لعدم إضاعة وقته على تويتر

واشنطن: غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء، مجدداً دعماً للاحتجاجات التي تشهدها إيران، وردت طهران في المقابل بدعوته إلى عدم إضاعة وقته على موقع “تويتر” والتركيز في المقابل على القضايا الداخلية لبلاده.

وكتب ترامب، الذي دأب منذ بداية الاحتجاجات نهاية الأسبوع الماضي على نشر تغريدات داعمة للاحتجاجات، اليوم تغريدة جديدة على حسابه على موقع تويتر، قال فيها :”أخيراً تحرك شعب إيران ضد النظام الإيراني الوحشي والفاسد. جميع الأموال التي أعطاها الرئيس (الأمريكي السابق باراك) أوباما بغباء لهم ذهبت إلى الإرهاب وجيوبهم. الشعب لديه القليل من الغذاء والكثير من التضخم وليس لديه حقوق إنسان. الولايات المتحدة تراقب”.

من جانبه، نصح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي الرئيس الأمريكي بعدم إضاعة وقته على “تويتر”، والتفرغ في المقابل لمشاكل بلاده.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن قاسمي القول :”من الأفضل له، بدلاً من هدر وقته في التغريدات العبثية والمسيئة لسائر الأمم، الالتفات قليلاً إلى قضايا بلاده الداخلية كحوادث إطلاق النار ووجود ملايين المشردين والجياع″. واعتبر أن مواقف ترامب “المتناقضة بالكامل تجاه الإيرانيين ليست موضوعاً جديداً”. (د ب أ)