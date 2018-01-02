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وزير المالية السابق العساف الذي كان محتجزاً يحضر اجتماعاً لمجلس الوزراء السعودي

Jan 02, 2018
وزير المالية السابق إبراهيم العساف
وزير المالية السابق إبراهيم العساف

الرياض: أظهرت صورة على موقع وكالة الأنباء السعودية  الرسمية، أن وزير المالية السابق إبراهيم العساف الذي كان محتجزاً في فندق الريتز كارلتون حضر الاجتماع الأسبوعي للحكومة الثلاثاء.

ولم يرد تعقيب بعد من المسؤولين السعوديين.

وسبق أن قال مسؤول سعودي أن العساف، الذي كان أيضاً عضوا في مجلس إدارة شركة أرامكو العملاقة للنفط، كان من بين الذين أوقفتهم هيئة جديدة لمكافحة الفساد في نوفمبر/ تشرين الثاني لحين التحقيق معهم.

وأفادت وسائل إعلام محلية أنه وردت أنباء عن الإفراج عن العساف الشهر الماضي. (رويترز)

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