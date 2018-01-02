خبراء حقوقيون بالأمم المتحدة يشجبون “قمع″ نشطاء في السعودية

جنيف: دعا خبراء بالأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان السعودية الثلاثاء، إلى الكف عن “قمع″ نشطاء حقوقيين والإفراج عن عشرات تم اعتقالهم منذ سبتمبر /أيلول “لأنهم مارسوا سلمياً” حقوقهم المدنية والسياسية.

وندد الخبراء في بيان، “بنمط يثير القلق من الاعتقالات التعسفية الواسعة والممنهجة واحتجاز″ شخصيات دينية وكتاب وصحافيين وأكاديميين ونشطاء بموجب قوانين مكافحة الإرهاب والقوانين الأمنية في المملكة.

وقال الخبراء الخمسة المستقلون “نشهد اضطهاداً للمدافعين عن حقوق الإنسان لأنهم مارسوا سلمياً حقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين جمعيات وحرية الاعتقاد وانتقاماً منهم لعملهم”. (رويترز)