مصر.. إعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية الإثنين المقبل

القاهرة: قالت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر (مستقلة)، الثلاثاء، إنها ستعلن، الإثنين المقبل، الجدول الزمني التفصيلي المتعلق بالانتخابات الرئاسية المقررة العام الجاري.

وأضافت الهيئة، في بيان، أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي في مقر الهيئة العامة للاستعلامات (حكومية)، شرقي القاهرة، لإعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية وإجراءاتها.

وقال محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في تصريحات صحفية، إن “الهيئة ستدعو وسائل الإعلام المحلية والدولية لحضور مؤتمر صحفي، الإثنين المقبل، للإعلان عن تفاصيل إجراءات رئاسيات مصر 2018″.

وأضاف الشريف أنه “سيتم إعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، بدءا من فتح باب الترشح، مرورا بتحديد شروط الترشح، وصولا إلى موعد إعلان النتائج، كما سيتم الإجابة عن كافة الأسئلة المتعلقة بعملية إجراء الانتخابات الرئاسية”.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في مصر خلال شهري مارس/آذار وإبريل/نيسان المقبلين.

وأعلن المحامي الحقوقي، خالد علي، اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية، لكنهم دعا إلى توفير ضمانات لإجراء انتخابات نزيهة.

ولم يحسم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي بعد موقفه من الترشح لولاية ثانية وأخيرة لمدة أربع سنوات، لكن مراقبين يعتبرون أن ترشحه شبه محسوم.

وتولى السيسي الرئاسة في 8 يونيو/ حزيران 2014، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية، عقب الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، حين كان السيسي وزيرا للدفاع، في 3 يوليو/ تموز 2013.(الأناضول).