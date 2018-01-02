﻿لبنان: النائب الماروني نعمة الله ابي نصر يرفض نتيجة إحصاء الفلسطينيين ويشكك في تجنيس 71474 … والبطريرك الراعي إلى القاهرة للقاء شيخ الأزهر

بيروت – «القدس العربي» : بعد تأخير نحو سنة ونصف السنة عادت العلاقات الدبلوماسية بين لبنان والسعودية إلى مرتبة السفراء بعدما اقتصر التمثيل الدبلوماسي طوال الفترة الماضية على القائم بالأعمال السعودي وليد البخـاري بعد مغـادرة السـفير السـابق على عـواض العسـيري.

وقد تأخرت بيروت في تحديد موعد لقبول أوراق اعتماد السفير السعودي الجديد وليد اليعقوب الذي حضر إلى العاصمة اللبنانية قبل حوالي الشهر وذلك ربطاً بموافقة المملكة على اعتماد السفير اللبناني فوزي كبارة لديها.

وجاء التأخير في تفعيل التمثيل الدبلوماسي على خلفية عدم رضى المملكة على أداء الحكومة اللبنانية والذي بلغ حد تقديم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالة ملتبسة من الرياض احتجاجاً على أداء حزب الله وايران والتدخل في لبنان وشؤون الدول العربية.

وكان السفيروليد اليعقوب قدّم امس نسخة عن اوراق اعتماد إلى وزير الخارجية جبران باسيل تمهيداً لتقديمها اليوم إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

الى ذلك، وبعد زيارته الفريدة كأول بطريرك ماروني إلى المملكة العربية السعودية ولقائه العاهل السعودي وولي العهد وأمير الرياض يستعد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لزيارة مصر في 17 و18 الجاري تلبية لدعوة من شيخ الازهر احمد الطيب، بهدف استكمال الحوار الاسلامي- المسيحي الذي عقد في آذار الفائت في جامع الازهر في القاهرة وتمت متابعته في جامعة سيدة اللويزة في مؤتمر ديني حضره كبار الشخصيات الروحية من لبنان ومصر.

وستكون زيارة الراعي فرصة للاطلاع على أوضاع الأقباط وخصوصاً في ظل الهجمات التي تتعرض لها كنائسهم ولن تكون قضية القدس بعيدة عن المداولات بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

في غضون ذلك، وبعد الإعلان عن اول تعداد رسمي للفلسطينيين في لبنان من قبل ادارة الاحصاء المركزي، إستغرب أحد أركان الرابطة المارونية النائب نعمة الله ابي نصر الرقم الذي اسفر عنه الاحصاء وهو 174 الف نسمة.

ورأى في تصريح أمس « إن هذا الإعلان ستترتب عليه نتائج خطيرة « وسأل «كيف هبط عدد اللاجئين الفلسطينيين من 332 ألف نسمة حسب قيود وكالة الأونروا إلى 174 ألف نسمة حسب الإحصاء المركزي اللبناني؟»، مضيفاً «هل هناك عمليات تجنيس للفلسطينيين خلافًا للدستور، ساهمت في تقليص العدد إلى 174 ألف نسمة؟! وما هو موقف وزير الداخلية؟!وهل هناك عملية تُحضَّر لتوطين الفلسطينيين في لبنان باعتبار أن عددهم أصبح قليلاً؟».

وقال ابي نصر «من الثابت أن مرسوم التجنيس الصادر بتاريخ 20/6/94 رقم 5247/94 والمطعون فيه من قبل الرابطة المارونية منح الجنسية لـ 71747 فلسطينياً أسماؤهم واردة في المرسوم المذكور تحت عنوان مكتومي القيد (14112) وجنسيات قيد الدرس (32564) وقرى السبع (25071) وأسماؤهم واردة في المرسوم من الصفحة 240 حتى 484 ومن 909 حتى 928 وهي مسجّلة كذلك في مديرية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان».

واضاف « إنّني في هذا السياق أُحيّي جرأة السيد صلاح صلاح القيادي الفلسطيني الذي قال أن الأرقام الواردة في الإحصاء غير صحيحة وأنّ العدد الحقيقي هو 450 ألف معبّرًا عن مخاوفه من وجود نيّة لإقفال وكالة أونروا المعنية بإغاثة اللاجئين ممّا سيجعل الحكومة اللبنانية تتحمّل بمفردها كلفة غوث اللاجئين الفلسطينيين.هذا الكلام الصريح والمسؤول يستدعي مناشدتنا؛ فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب وضع اليد على هذا الملف الخطير ومساءلة الإحصاء؟!».

وختم « إن شبح التوطين ومتابعة فضيحة التجنيس يطلّ برأسه من جديد لمصلحة إسرائيل التي هجّرت الفلسطينيين من أرضهم وتضغط لتوطينهم في البلدان التي لجأوا إليها. وإن ما قام به الإحصاء المركزي اللبناني يدعو للريبة والتساؤل ولذلك لا بدّ من كشف حقيقته ووقف هذه المهزلة المسيئة لحقّ الفلسطينيين بالعودة وللدستور وبالدستور اللبناني الذي يحرّم التوطين».