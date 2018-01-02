﻿الكنيست يصادق على قانون يحظر التفاوض حول القدس المحتلة

الناصرة – «القدس العربي»: صادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) عند منتصف الليلة قبل الماضيةعلى مشروع قانون «القدس الموحدة» بالقراءتين الثانية والثالثة، الذي يحظر نقل أجزاء من القدس المحتلة في أي تسوية مستقبلية إلا بموافقة 80 نائبا. وصودق على القانون في نهاية المناقشة التي استغرقت أكثر من ثلاث ساعات وبعد شطب وإزالة البند والقسم الهادف إلى عزل وفصل الأحياء ذات الأغلبية الفلسطينية إلى سلطة بلدية منفصلة تابعة للاحتلال.

وصوت 64 من أعضاء الكنيست لصالح مشروع القانون و51 اعترضوا عليه، فيما امتنع عن التصويت نائب واحد. ويقضي القانون بأن أي تغيير في وضع القدس أو قرار تسليم الأراضي من المدينة كجزء من اتفاق سياسي في المستقبل يتطلب موافقة أغلبية خاصة من 80 عضوا في الكنيست، وليس الأغلبية العادية. ومع ذلك، يمكن إلغاء هذا المشروع بأغلبية 61 من أعضاء الكنيست، وقد بادر للقانون رئيس حزب «البيت اليهودي»، الوزير المستوطن نفتالي بينيت.

ويأتي هذا التعديل الذي يحصّن مكانة القدس المحتلة بالقانون الاسرائيلي بعد أقل من شهر على تصريح ترامب حولها، وذلك بمبادرة من حزب المستوطنين «البيت اليهودي» وبتنسيق مع حزب الليكود. كما كانت الجمعية العمومية للأمم المتحدة قد صوّتت بغالبية ساحقة قبل أسبوع ضد قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ورفض الاتحاد الأوروبي القرار الأمريكي.

وقال النائب الدكتور يوسف جبارين، عضو لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية عن القائمة المشتركة، إن القانون يأتي ضمن مساعي اليمين في اسرائيل لسدّ الطريق أمام أية فرصة للتوصل الى تسوية سياسية في المنطقة، وذلك من خلال فرض الأمر الواقع وتوسيع الاستيطان ميدانيًا، ومن خلال تشريعات احتلالية ترسّخ سيطرة الاحتلال ونفوذه في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

و حذرت زميلته النائبة عايدة توما- سليمان (الجبهة – القائمة المشتركة) من تبعات وخطورة القرار الذي تبناه المؤتمر العام لحزب الليكود الحاكم لضم المستوطنات الواقعة على أراضي الضفة الغربية وتطبيق القانون الاسرائيلي عليها. وقالت توما- سليمان لـ «القدس العربي» إن الخطوتين الإسرائيليتين المذكورتين هما عبارة عن توسيع الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة بما يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ويخالف القانون والأعراف الدولية، ويشكل مسا خطيرا في حق الشعب الفلسطيني لتقرير مصيرة وإقامة دولته الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

واستذكرت ان رئيس الحكومة والوزراء عن حزب الليكود، دعوا قيادات الحزب للمشاركة في هذا الاجتماع، طالبين منهم التصويت والمصادقة على اقتراح الضم، واصفينه بأنه مشروع مهم ويشكل خطوة تمهيدية لتقديم هذا المشروع كاقتراح قانون على طاولة الكنيست.

وقالت توما- سليمان في هذا الشأن «هذه الخطوة الوقحة أخذت شرعيتها من إعلان ترامب واعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، التي تعطي الضوء الأخضر للمزيد من ضم واحتلال الأراضي الفلسطينية.» وأضافت «هذا المشروع يثبت ما قلناه منذ بداية عمل هذه الحكومة اليمينية العنصرية بأنها تسعى وبشكل حثيث لمحو الخط الأخضر وتثبيت السيطرة الاسرائيلية على أراضي الضفة الغربية، ويساهم في إعطاء شرعية للاستمرار في سياسات سرقة ونهب الأراضي الفلسطينية والقضاء على حقوق الشعب الفلسطيني». وأضافت «هذا إثبات آخر ان كل مشاريع وخطط هذه الحكومة التي تبني لإقامة « أرض اسرائيل» التاريخية، هي مشاريع بعيدة كل البعد على ان تكون خططا جدية لإيجاد حل سياسي سلمي وعادل».