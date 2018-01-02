﻿المعارضة السورية تطالب بفك الحصار عن ريف دمشق مقابل إطلاق سراح المحاصرين من مجندي النظام

دمشق – «القدس العربي»: اعترفت وسائل اعلام تابعة لقوات النظام السوري بمقتل أكثر من 60 جندياً وضابطا بينهم قائد الفوج 138 دبابات التابع للحرس الجمهوري العميد علي ديوب، والعميد الركن حبيب محرز يونس، والمقدم حارس سماعيل جديد، في المواجهات الدائرة في إدارة المركبات في مدينة حرستا على تخوم العاصمة دمشق.

وأكدت شبكة أخبار «عرين الحرس الجمهوري» مقتل 60 جندياً من مرتبات الحرس الجمهوري، ومحاصرة 200 آخرين فضلاً عن وجود مخطوفين وأسرى خلال الهجوم الأخير الذي شنته فصائل المعارضة على مواقع قوات النظام القتالية في ثكنة ادراة المركبات.

واتهمت شبكة الاخبار الموالية وزارة الدفاع السورية بالتواطؤ في المؤازرة وارسال التعزيزات العسكرية اللازمة لامداد القوات المتواجدة في ارداة المركبات، معتبرة «حكومة المصالحة الوطنية» شريكاً في الهجوم ومد اعناق المجندين إلى المذابح حسب وصف المصدر الذي أضاف «أكثر من 60 والجثامين الباقية في أرض المعركة مجهولة العدد، و200 عسكري حتى الآن محاصرون، إضافة إلى المخطوفين والأسرى، هجوم من المسلحين على إدارة المركبات وشريك الهجوم حكومة المصالحة الوطنية…ومن خان خان ومن باع باع ومن مد أعناقنا على المذابح يكافأ، نحنا عساكر ونحنا جيش وبنعرف شو معنى حجم هيك خسارة بساعات قليلة لموقع عسكري….المعنى واضح وهو الخيانة، إدارة المركبات تهاجم للمرة المليون يا وزارة الدفاع وبتعرفي انو المسلحين حاطين عيونهم عليها، قلة الدعم والمؤازة لهك نقطة خيانة بحد ذاتها، ونحن لسنا بصدد المبلغ المدفوع لمن خان وباع، نحن بصدد هالخسارة».

وتقترب المعارضة المسلحة من تسجيل أول انجاز استراتيجي لها عقب سيطرتها على أكثر من 350 بناء في محيط إدارة المركبات بالقرب من مدينة حرستا، والتي تعد أكبر قطعة عسكرية في الغوطة الشرقية والمسؤولة عن قصف معظم مدن وبلدات المنطقة، مما جعلها هدف المعارضة المسلحة الأول من حيث انتزاع السيطرة عليها من قوات النظام السوري.

مجندو النظام مقابل كسر الحصار

الناشط الإعلامي «أسامة المصري» من الغوطة الشرقية قال في اتصال مع «القدس العربي» ان «سيارات الإسعاف التي تنقل قتلى النظام وجرحاه إلى المشافي من مناطق الاشتباكات في إدارة المركبات لا تكاد تتوقف، فضلاً عن إطلاق رصاص كثيف بين الحين والآخر، ومصدرها الشبيحة لفتح الطرقات إلى دمشق، فيما لا تزال المعارك الشرسة مستمرة». واكد من ارض المعركة أن جنود النظام المحاصرين والبالغ عددهم نحو 200 عسكري مازالوا محاصرين في مكانهم يناشدون المعارضة من اجل عقد صفقة مع النظام تفضي إلى إطلاقهم، ونقل المتحدث عن مصدر قيادي قوله «لن يكون اخراج جنود الاسد المحاصرين الا مقابل كسر حصار الغوطة».

ووفقاً لمصادر ميدانية فقد تمكن الثوار من فرض سيطرتهم على عدد من الاحياء والابنية القريبة من إدارة المركبات مع استمرار المواجهات بين الطرفين، ومحاصرة الثوار لمجموعات قتالية تابعة للنظام من مرتبات «الحرس الجمهوري» بينهم ضباط رفيعو المستوى، بعد سيطرة الفصائل المهاجمة على كل من حي الحدائق، حي العجمي، حي الجسرين، حي الإنتاج، حي السياسية، كتلة المدارس، مديرية الأفران في ريف دمشق، جامع عبد الله بن عمر، وجامع أبو بكر الصديق، إضافة إلى فرض طوق عسكري على الادارة والمعهد الفني والرحبة 646.

وتمكنت كتائب الثوار خلال المرحلة الثانية من معركة «بانهم ظلموا»، التي تهدف إلى السيطرة على إدارة المركبات بالكامل، من السيطرة على نحو 70 بالمئة منها التي تمتد ما بين مدينتي عربين وحرستا بمسافة 400 كم²، وتطل على الاتوستراد الدولي ووزارة الري ومبنى محافظة ريف دمشق، ويتمركز فيها عدد كبير من قوات النخبة للنظام السوري، كما وصلوا مدينة حرستا بمدينة عربين بعد قطع النظام لهذا الطريق منذ بداية الأحداث السورية، والوصول إلى اسوار بناء «المحافظة» كما سيطروا على طريق حرستا عربين، وطريق حرستا دوما.

وأرسلت قوات النظام السوري الثلاثاء تعزيزات إضافية إلى جبهة مدينة حرستا، وسط عودة القصف العنيف على محاور القتال شرق العاصمة دمشق. وقالت مصادر إعلامية مقربة من قوات النظام لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن «مجموعات كبيرة من الفرقة الرابعة (قوات الغيث) وصلت إلى مشارف مدينة حرستا ، تتمركز في بساتينها الغربية، مزودة بعربات تحمل صواريخ أرض – أرض وكاسحات ألغام «. وحسب المصادر، فقد انتشر الحرس الجمهوري وقوات درع القلمون في محيط حي القابون من جهة الاتوستراد الدولي، مع وصول تعزيزات جديدة إلى فرع المخابرات الجوية في حرستا .

وأكدت المصادر أن «سلاح الجو السوري قام بقصف مواقع الفصائل المسلحة في مدينة حرستا وعربين في ريف دمشق». وكانت مصادر في المعارضة السورية قالت الاثنين إن القوات الحكومية سحبت مجموعات من قواتها من جبهات ريف حماة ودفعت بها إلى جبهات حرستا.

وقال قائد عسكري في غرفة عمليات معركة (بأنهم ظلموا) أمس:«قصف الطيران الحربي السوري بعدة صواريخ مدينة حرستا وعربين، إضافة إلى قصف عنيف بالمدفعية والهاون وراجمات الصواريخ، بعد فشلهم في تحقيق أي تقدم على جبهات حرستا».

وضع الغوطة كارثي

مصادر أهلية أكدت لـ «لقدس العربي» أن النظام ينتقم من تقدم المعارضة المسلحة على حساب جنوده في المعارك الدائرة، عبر استهداف المحاصرين بالحمم النارية لردع الفصائل المعارضة من اكمال هدفها، حيث وثقت مصادر مطلعة استهداف قوات النظام للغوطة الشرقية بأكثر من 45 غارة جوية خلال ال24 ساعة الأخيرة، بالإضافة لاستهدفها احياء مدينة حرستا السكنية بأكثر من 50 صاروخ أرض – أرض من نوع فيل، و300 قذيفة هاون استهدفت مدن وبلدات الغوطة مما اسفر عن مقتل 10 مدنيين كحصيلة أولية مرشحة للازياد بسبب حالات الجرحى الخطيرة.

وجاءت هذه المعارك رداً على حصار النظام السوري للغوطة منذ أكثر من 4 أعوام على التوالي ومنعه من ادخال المواد الغذائية والطبية لها، في ظل ارتفاع جنوني للاسعار، فكانت المعركة من اجل تخفيف الضغط عن المدنيين الذين يطالهم القصف اليومي وكذلك التخفيف عن جبهات جوبر وعين ترما.

وكانت فصائل المعارضة المسلحة وعلى رأسها «حركة احرار الشام» قد أطلقت منتصف شهر تشرين الثاني /نوفمبر من العام الفائت معركة تحرير إدارة المركبات العسكرية والمنطقة المحيطة بها، وتمكنت من السيطرة على أكثر من 60 في المائة من إدارة المركبات، محاولة التقدم باتجاه المعهد الفني، وأحياء العجمي والحدائق في مدينة حرستا والتي تعتبر أهم طرق إمداد إدارة المركبات العسكرية من خارج الغوطة الشرقية، بيد انها فشلت في ذلك مما اجبرها على الانسحاب والتراجع.