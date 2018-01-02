﻿الرئيس المصري يمدد الطوارئ 3 أشهر

القاهرة ـ « القدس العربي»: أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بمد حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ من الساعة الواحدة من صباح السبت الموافق الثالث عشر من يناير/كانون الثاني الجاري.

ونشرت الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» القرار في عددها الصادر أمس الثلاثاء.

وتضمنت المادة الثانية المنشورة في الجريدة الرسمية، أن تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

وفي المادة الثالثة من قرار السيسي، يُفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

وفي المادة الرابعة يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، كما تضمنت المادة الخامسة بأن يعمل بهذا القرار بعد موافقة مجلس النواب «بأغلبية الثلثين».

وتشهد مصر عمليات «إرهابية «على فترات متقاربة استهدفت قوات الجيش والشرطة، وركزت في الشهور الأخيرة على الأقباط المصريين ومنشآتهم، في عمليات أودت بحياة المئات.

وكان السيسي قد أصدر في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قراراً وافق عليه مجلس الوزراء بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر بعد حادث «هجوم الواحات البحرية» الذي راح ضحيته 17 شرطيا.

في الموازاة، قال وزير الدفاع المصري، الفريق أول صدقي صبحي، إن القوات المسلحة لن تسمح بالمساس بأمن مصر واستقرارها ووحدة شعبها.

وأشاد خلال حضوره تدريبا تكتيكيا بالذخيرة الحية لوحدات المدفعية في الجيش الثاني الميداني، أمس، بالأداء الذي وصلت إليه القوات المنفذة للمشروع وما حققته من مستوى في الإعداد والتدريب.