﻿27 إعداما خلال حكم السيسي… آخرها لـ4 متهمين في قضية «استاد كفر الشيخ»

القاهرة ـ «القدس العربي»: نفذت السلطات المصرية أمس الثلاثاء، حكما بالإعدام بحق 4 متهمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«استاد كفر الشيخ» أو «قتل طلاب الكلية الحربية»، بعد صدور حكم نهائي بحقهم من قبل المحكمة العسكرية.

وبذلك يرتفع عدد حالات الإعدام المرتبطة بوقائع عنف وقتل في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى 27 حالة.

وكانت محكمة عسكرية، أصدرت في شهر مارس/ آذار 2016 حكما بالإعدام ضد 7 متهمين، 4 منهم حضوريا هم لطفي إبراهيم إسماعيل خليل، أحمد عبد المنعم سلامة علي سلامة، أحمد عبد الهادي محمد السحيمي، سامح عبد الله محمد يوسف، و3 غيابيا هم أحمد السيد عبد الحميد منصور، فكيه عبد اللطيف رضوان العجمي، سامح أحمد محمد أبو شعير.

وأيدت المحكمة المختصة في الإسكندرية، في يونيو/ حزيران الماضي الحكم، ليصبح نهائياً، وواجب النفاذ.

ووجهت للمتهمين تهم قيامهم في 15 أبريل/ نيسان الماضي 2015، بتفجير عبوة ناسفة داخل إحدى الغرف في استاد كفر الشيخ الرياضي، ما أسفرعن مقتل كل من محمد عيد عبد النبي، وعلي سعد ذهني، وإسماعيل محمود عبد المنعم، وجميعهم من طلاب الكلية الحربية أثناء تجمعهم أمام الاستاد، كما أصيب اثنان آخران، من جراء الانفجار.

وكان محامي متهمي قضية استاد كفر الشيخ، قدم التماسا لوقف تنفيذ الحكم للنائب العام، قال فيه إن «وقائع جديدة بأدلة يقينية لم تكن وقت المحاكمة ظهرت من شأنها ثبوت براءات المحكوم عليهم في الجناية».

وقال: «وجه للمتهمين اتهامات ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ضد المجني عليهم 3 طلاب من الكلية الحربية أمام استاد كفر الشيخ»، مشيراً أن «وقائع جديدة بعد صيرورة الحكم نهائيا تدل على براءة المحكوم عليهم من التهمة الصادر بشأنها حكم الإعدام ضدهم».

تنفيذ الحكم «غير قانوني»

كذلك أوضح عزت غنيم، عضو هيئة الدفاع عن الأشخاص الأربعة، وهو أيضا مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومية، مقرها القاهرة) للأناضول، إن «تنفيذ الحكم يعد غير قانوني؛ حيث أنه من المفترض عدم تنفيذ أحكام الإعدام قبل مرور 15 يوما من التصديق عليها؛ لتقديم التماس لوقف التنفيذ أو طلب بالعفو».

وبين أن «هناك التماسا تم تقديمه لوقف تنفيذ حكم الإعدام في القضية، وهو عبارة عن مستند قدم للمحكمة فيه اعتراف تفصيلي للمجرم الحقيقي المسؤول عن الواقعة، دون تحقيق فيه».

وأضاف أن «من نُفذ بحقهم حكم الإعدام سبق اختفاؤهم قسريا وثابت ذلك في محاضر رسمية وتليغرافات ومستندات رسمية، وأجبروا على الاعتراف بتهمة لم يرتكبوها».

الإخوان: حرب إبادة مفتوحة

وانتقد المكتب العام للإخوان المسلمين، المعبر عن تيار الشباب داخل الجماعة، تنفيذ الحكم، وقال في بيان: «جريمة جديدة تقوم بها السلطات المصرية بقتل أبرياء على يد المحاكم العسكرية سيئة السمعة».

وتابع أن «الأولوية الوطنية تقوم في الأساس على تطهير الجيش والشرطة والقضاء من القتلة، سفاكي الدماء؛ السبب الرئيس والركيزة فيما آلت إليه مصر من لعنة دم الأبرياء، وأعمارهم التي تهدر، وجاء الوقت الذي يكف الجميع فيه عن مشاهدة ثنائية العسكر والإخوان التي صنعها بعض أهل الثورة سياسيًا ورسخوها ثم استفاد بها العسكر في ثنائية حرب إبادة مفتوحة لا هوادة فيها، أراق فيها دماء المصريين، وفِي القلب منهم الإخوان وأهلوهم وأنصارهم».

وأيضاً، انتقد خالد علي، المحامي الحقوقي والمرشح المحتمل في الانتخابات تنفيذ، حكم الإعدام قائلاً:«الحكم بعقاب مرتكبي أي جريمة وتنفيذه لا ينفصل عن الحق في محاكمات علنية وشفافة وعادلة وأمام القاضي الطبيعي، للتيقن من أن هذا المتهم ارتكب هذا الجرم فعلاً، وأنه لم يتعرض لتعذيب أو استعمال قسوة تجبره أو تكرهه على الإدلاء بأقوال أو أفعال لم يرتكبها، وأنه ومحاميه حصلوا على كافة حقوق الدفاع ومن حق المواطنين أن يعرفوا مواطن الخلل التي قادت إلى تفاقم الخطر الإرهابي، وتحديد المسؤولين عنه، بقدر احتياجهم للقصاص من المجرمين الحقيقيين».

وأضاف أن «دغدغة مشاعر المواطنين المكلومين على شهدائهم بدعاوى الثأر والقصاص السريع خارج إطار القانون، أو وفق نظم ومحاكمات استثنائية ليس حلا بقدر ما هو تعتيم على الفشل في مواجهة الخطر الإرهابي».

وتابع أن «تأكيدنا على موقفنا الرافض للإرهاب وضرورة مواجهته بكل السبل، لن يمنعنا من المطالبة بمحاكمات عادلة، للمتهمين به أمام قاضيهم الطبيعي، بما يضمن عدم تحول هذه المحاكمات إلى أدوات للثأر والانتقام خارج إطار القانون أو الاستخدام السياسي لتهدئة النفوس أو التغطية على فشل في التعامل مع خطر الإرهاب بدلا من مواجهته ثقافيا وفكريا ومجتمعيا».

وحسب علي: «ذلك كله لا ينفصل عن موقفنا المبدئي والدائم لرفض عقوبة الإعدام والمطالبة بإلغائها من القانون المصري، فأي محاكمة مهما بلغت ضماناتها فيها دوماً العديد من الثغرات والأخطاء البشرية، وقد علمنا التاريخ أن هناك العديد من الأحكام التي صدرت بحق أبرياء في بلاد كثيرة ثم تم اكتشاف براءتهم بعد تنفيذ كامل العقوبة أو بعد تنفيذ جزء كبير منها».

وكانت السلطات المصرية، نفذت الثلاثاء الماضي، حكم الإعدام شنقا في 15 شخصا مدانين بارتكاب «أعمال إرهابية» في القضية التي تحمل رقم 411 لسنة 2013 عسكري «الإسماعيلية ـ شمال سيناء» المعروفة إعلاميا بقضية «خلية رصد الضباط».

ووصل عدد من نفذ بحقهم حكم الإعدام في قضايا تتعلق بالإرهاب في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى 27 شخصا، وكان السيسي أصدر في نهاية أكتوبر/ تشرين أول 2014، قانونًا اعتبر بموجبه المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.

وتنتقد منظمات حقوقية محلية ودولية محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية؛ وتقول إنهم لا يتمتعون بحقوقهم القانونية والقضائية.