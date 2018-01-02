﻿فرار سبعة سجناء من سجن في برلين خلال أسبوع

برلين ـ أ ف ب: فر سبعة سجناء من سجن في برلين في خلال أسبوع، من بينهم أربعة نفذوا عملية لافتة رصدتها كاميرات المراقبة من دون أن يتدخل أحد من الحراس، وفق ما كشفت عنه سلطات برلين.

ولا تزال الشرطة تبحث عن خمسة من الفارين.

وقد عاد أحد الرجلين اللذين فرا صباح الاثنين أدراجه وسلّم نفسه ليلا لإدارة سجن بلوتسنزيه، حسب ناطق باسم السلطات القضائية في برلين.

وأعلن الثلاثاء المسؤول في برلين المعني بشؤون القضاء أن أحد الرجال الذين فروا الخميس سلّم نفسه للسلطات.

وغرّد المسؤول ديرك بهرندت أن «أحد الفارين في 28/12 قام بتسليم نفسه برفقة محاميه».

وقد تمكن السجناء الأربعة الذين تراوحت أعمارهم بين 28 و35 عاما من الفرار بعد الضغط على إحدى فتحات التهوية بوساطة أداة سرقوها من مشغل السجن حيث يعملون.

وقد أثارت هذه الحادثة ضجة لا سيما أن كاميرات المراقبة سجّلت تحركات السجناء خلال فرارهم، لكن صفارات الإنذار لم تنطلق إلا بعد نصف ساعة.

وكان هؤلاء السجناء يمضون عقوبات بتهم السطو والسرقة وإلحاق إصابات خطرة.

وقد شهد سجن بلوتسنزيه حيث يقبع حاليا أكثر من 350 سجينا، آلاف عمليات الإعدام خلال الحقبة النازية.