﻿ضابط جيش هندي سابق يقتل ستة أشخاص بهراوة من حديد

نيودلهي ـ أ ف ب: أبرح ضابط سابق في الجيش الهندي ستة أشخاص ضربا حتى الموت بهراوة من حديد الثلاثاء في شمال الهند في حادثة أثارت حالة هلع.

وهاجم ناريش دهانكار (45 عاما) أولى ضحاياه في أحد مستشفيات بالوال ثم راح يهيم في الشوارع مختارا ضحاياه عشوائيا، حسب ما أفادت الشرطة. وأودت هذه الهجمات بحياة ثلاثة حراس.

وقال سنجاي كومار الناطق باسم الشرطة «هاجم امرأة في المستشفى في بادئ الأمر. وقد هرعنا إلى موقع الجريمة واضطلعنا على تسجيلات كاميرات المراقبة، فتبين لنا وجود مزيد من الجثث» وأشار «أوقف المتهم وهو يخضع راهنا للعلاج في المستشفى».

وأظهرت تسجيلات تلفزيونية دهانكار مرتديا قميصا أزرق وهو يتنقل حاملا هراوة من حديد.

وحاولت الشرطة تهدئة سكان المدينة الواقعة في ولاية هريانا في ظل موجة هلع انتباهم مع انتشار أخبار الحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الناطق باسم الشرطة إن تحقيقا فتح للكشف عن ملابسات الجريمة، لا سيما أن زوجة القاتل أبلغت أنه كان «يعاني من اضطرابات عقلية» خلال الأيام الأخيرة.