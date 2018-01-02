﻿2017 أفضل عام في سجل الأمان في الطيران لكن المخاطر مازالت مرتفعة

واشنطن ـ «القدس العربي» من رائد صالحة: قالت شبكة سلامة الطيران التجاري أنه لم يتم الإبلاغ عن أية وفاة على متون الرحلات الجوية التجارية خلال عام 2017 ما يجعل السنة الأفضل في سجل السلامة الجوية على مدى عقود.

وبالنسبة لطائرات الشحن والطائرات المروحية التجارية للركاب فقد كانت هناك 10 حوادث مميتة في عام 2017 اسفرت عن 44 حالة وفاة على متون الطائرات و35 حالة وفاة على الأرض، وقد وقعت أكثر الحوادث فتكا في يناير/ كانون الثاني الماضي عندما هبطت طائرة بضائع تركية في قيرغيزستان ما أسفر عن مصرع أربعة من أفراد الطاقم و35 على الأرض.

وحذرت الشبكة من أن المخاطر التى ينطوى عليها الطيران ما زالت مرتفعة برغم هذا السجل القياسي كما اتضح من حادث التحطم التركي وغيره من الحوادث القاتلة التى وقعت في العام الماضي، وقال خبراء إن الحوادث غير المميتة تشير أيضا، الى أن المخاطر على الطيران المدني ما زالت مرتفعة.

وتوقع خبراء الطيران عدم الحفاظ على هذا الانخفاض التأريخي ولكنهم قالوا إن الأرقام إيجابية للغاية كما أن مستويات السلامة التى حققها الطيران المدني ملاحظة.

وكشفت السجلات انخفاض عدد حوادث طائرات الركاب القاتلة، وقد وقع آخر حادث تحطم طائرة تجارية في الولايات المتحدة في عام 2009 في كلارنس سنتر، نيويورك ما أسفر عن مقتل 50 شخصا في حين وقع آخر حادث تحطم طائرة تجارية في جميع أنحاء العالم في ميدلين في كولمبيا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 .