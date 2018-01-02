﻿فضيحة تحرش وراء تعيين ملكة جمال امريكا السابقة أول رئيسة لمسابقات الجمال

■ واشنطن ـ أ ف ب: عينت غريتشن كارلسون ملكة جمال أمريكا السابقة التي أصبحت مقدمة برامج في محطة «فوكس نيوز» رئيسة للمنظمة التي تشرف على المسابقة بعد استقالة رئيسها المتهم بتوجيه رسائل مهينة وذات طابع جنسي الى بعض الفائزات.

وأصبحت كارلسون (51 عاما) تاليا أول فائزة بمسابقة ملكة جمال أمريكا تتولى رئاسة هذه المنظمة. وكان الرئيس السابق سام هاسكل استقال في 23 كانون الأول/ديسمبر.

وكتبت غريتشن كارلسون التي فازت باللقب عام 1989 في تغريدة «إنه لشرف لي أن أواصل هذا البرنامج الشهير رفقة متطوعين استثنائيين كثيرين».

وأصبح تعيينها ساريا على الفور على ما أوضحت المنظمة في بيان مشيرة الى أن ثلاث فائزات أخريات باللقب دخلن الى مجلس إدارتها.

وأكدت « أكثر الأعضاء السابقين في مجلس الإدارة استقالوا».

وكانت عشرات الملكات طالبن باستقالة سام هاسكل بعدما كشف موقع «هافينغتون بوست» في 21 كانون الأول/ديسمبر عن أنه أرسل عدة رسائل إلكترونية إلى مالوري هاغان الفائزة باللقب عام 2013. في هذه الرسائل هزئ منها بسبب وزنها الزائد وانتقد حياتها الجنسية مؤكدا أنها امرأة سهلة المنال.

وبعد يومين على الكشف عن هذه المعلومات، استقال هاسكل ومساعده جوش راندل.

وكانت غريتشن كارلسون تسببت عام 2016 في استقالة رئيس مجلس إدارة محطة «فوكس نيوز» روجر ايلز بعدما اتهمته بالتحرش الجنسي. وحصلت على تعويض قدره 20 مليون دولار من الشركة الأم للمحطة التلفزيونية.

وكانت علقت بعد المعلومات التي كشفت عنها «هافينغتون بوست» قائلة «ينبغي ألا تتعرض أي امرأة للإهانة بوساطة شتائم سوقية. إن التحرش بالنساء وإهانتهن أمران غير مقبولين بتاتا».