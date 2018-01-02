زلزال بقوة 5 درجات يضرب شمالي الجزائر 

الجزائر: ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، مساء الثلاثاء، شمال الجزائر دون أن يخلف خسائر بشرية.

وحسب المركز الجزائري للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء (حكومي)، فإن الهزة الأرضية التي وقعت الساعة العاشرة ليلا بالتوقيت المحلي (21.00 تغ) كان مركزها منطقة “وادي جر” بمحافظة البليدة (70 كلم جنوب غرب العاصمة).

وشعر سكان عدة محافظات مجاورة للبليدة مثل العاصمة الجزائر، وتيبازة، والمدية، بالهزة الأرضية كما نقلت وسائل إعلام محلية.

ووفق معلومات أولية نقلتها وسائل الإعلام عن قوات الدفاع المدني بمحافظة البليدة، فإن الهزة لم تخلف خسائر بشرية.

يشار أن أكبر زلزال عرفته الجزائر خلال السنوات الأخيرة كان في مايو/ أيار 2003، حيث بلغت قوته 6.8 درجات، وخلف قرابة ألفي قتيل بالجزائر العاصمة ومحافظة بومرداس وسط البلاد.

وفي وقت سابق، أكد المركز الجزائري للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفزياء، في تقرير له أن الشريط الساحلي للبلاد يعد منطقة نشاط زلزالي تشهد ما معدله 80 هزة ارضية شهريا لكن قوتها في حدود 4 درجات على مقياس ريختر.

(الأناضول)