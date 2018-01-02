رفع الحصانة القضائية عن وزير الداخلية التونسي السابق ناجم الغرسلي

تونس: أفاد متحدث باسم المجلس الأعلى للقضاء في تونس، الثلاثاء، برفع الحصانة القضائية عن وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي، بعد أشهر قليلة من خضوعه لتحقيق في دعوى ترتبط بأمن الدولة.

وصرح المتحدث عماد الخصخوصي لوسائل الإعلام المحلية بأن مجلس القضاء، وهو مؤسسة دستورية تعنى بإدارة شؤون القطاع القضائي، قرر إثر جلسة عادية له رفع الحصانة القضائية عن الغرسلي.

وشغل الغرسلي منصب وزير الداخلية عام 2015 ثم عين سفيرا لتونس في المغرب حتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ولم يتضح على الفور سبب هذا القرار لكنه يأتي بعد أسابيع قليلة من طلب تقدم به القضاء العسكري برفع الحصانة القضائية عن الغرسلي.

وخضع الوزير السابق إلى تحقيق لبضع ساعات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي كشاهد في قضية تآمر على أمن الدولة والتي يجرى التحقيق فيها مع رجل الأعمال الموقوف شفيق جراية منذ مايو/أيار الماضي.

ويخضع جراية المتهم في قضايا فساد أيضا منذ ذلك الحين إلى الإقامة الجبرية مع عدد آخر من رجال الأعمال ومسؤولين أمنيين.

(د ب أ)