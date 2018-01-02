الحكم بسجن مشجعين للأهلي المصري لإدانتهم بـ”التحريض”

القاهرة: أصدرت محكمة في الإسكندرية، الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة عام بحق 28 مشجعا للنادي الأهلي، لإدانتهم بـ”التحريض” على خلفية ارتداء قمصان تحمل تحية لضحايا “مذبحة بور سعيد”، بحسب مصادر قضائية وأمنية.

وقضى 74 شخصا غالبيتهم من مشجعي الأهلي، في أعمال شغب إثر مباراة ضد مضيفه المصري البورسعيدي ضمن منافسات الدوري المحلي في فبراير/شباط 2012، في ما اصطلح على تسميتها “مذبحة بور سعيد”. ووجهت جماهير الأهلي انتقادات إلى قوات الأمن والشرطة، متهمة إياها بتعمد عدم التدخل في الصدامات، انتقاما من مشاركة رابطات جمهور الأهلي في الاحتجاجات الشعبية التي أدت إلى إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.

ودانت المحكمة المتهمين بارتداء قمصان ذات “عبارات مسيئة تحمل تحريضا على الشغب وضد الدولة”، وذلك خلال مباراة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بين الأهلي والنجم الساحلي التونسي في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال افريقيا في كرة القدم.

وأقيمت تلك المباراة على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

ومن ضمن المحكومين الـ 28، قضت المحكمة بأن يكون الحكم سنة مع وقت التنفيذ بحق 11 متهما حضروا جلسة المحكمة، بينما كان الحكم سنة سجن مع الأشغال بحق المتغيبين.

ويحق للمدانين استئناف الحكم.

وبحسب وسائل إعلام محلية، أوقف المتهمون بعد المباراة وأفرج عنهم في وقت لاحق، في قضية عرفت باسم “قضية التيشيرتات”.

(أ ف ب)