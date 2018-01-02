سيتي يهزم واتفورد بسهولة ويعزز تصدره للدوري الإنكليزي

عاد المتصدر مانشستر سيتي للانتصارات بعدما تغلب بسهولة 3-1 على ضيفه واتفورد في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وبعد تعادل سلبي مع كريستال بالاس يوم الأحد الماضي أنهى سلسلة من 18 انتصارا متتاليا احتاج سيتي، الذي يتفوق على غريمه مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني بفارق 15 نقطة، إلى 38 ثانية فقط ليفتتح التسجيل عبر رحيم سترلينغ غير المراقب بعد تمريرة ليروي ساني.

وسدد البلجيكي كيفن دي بروين ركلة حرة في العارضة ثم مرر كرة منخفضة حولها مدافع واتفورد كريستيان كاباسيلي إلى شباكه بالخطأ في الدقيقة 13 لتصبح النتيجة 2-صفر.

وواجه فريق المدرب ماركو سيلفا صعوبات كبيرة ونجح الحارس هوريليو جوميز في إبعاد ركلة حرة نفذها دي بروين واصطدمت بالعارضة.

وكان سلاح واتفورد الوحيد هو الاعتماد على الهجمات المرتدة وكاد أندريه جراي أن يسجل بعد مرور 29 دقيقة بعد انفراد من ناحية اليسار لكن الحارس إديرسون تدخل في وقت مثالي. وتألق إديرسون مجددا وأنقذ تسديدة من إيتيين كابو قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.

وأهدر أجويرو فرصة سهلة لإضافة الهدف الثالث بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني بعدما فشل في استغلال تمريرة رائعة من دي بروين.

وأرسل دي بروين كرة عرضية من ناحية اليمين وأخفق الحارس جوميز في إبعادها ليتابعها أجويرو ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 63.

وأهدر دي بروين فرصة لتعزيز تقدم سيتي بعدما سدد من زاوية ضيقة بجوار القائم في الدقيقة 78 قبل أن يستبدله جوارديولا ويحظى اللاعب البلجيكي بتحية حارة من المشجعين.

وقلص جراي الفارق في الدقيقة 82 من متابعة لتمريرة أندريه كاريو.

من جهة أخرى تقدم توتنهام هوتسبير إلى المركز الخامس على حساب غريمه وجاره أرسنال عقب تفوقه 2-صفر على سوانزي سيتي بينما بدأ سيتي اللقاء بقوة وسجل المتألق رحيم سترلينج عقب 38 ثانية من البداية.

وتقدم وست بروميتش ألبيون بهدف تحت قيادة مدربه الجديد آلان باردو لكنه خسر 2-1 أمام وست هام يونايتد الذي استفاد من ثنائية آندي كارول منها هدف في الوقت بدل الضائع.

وواصل كريستال بالاس الانتفاضة مع المدرب روي هودغسون ونجح في تحويل تأخره إلى فوز 2-1 على ساوثامبتون ليخرج من منطقة الهبوط.

(رويترز)