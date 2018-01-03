ترامب يغرد: لدي زر نووي “أكبر وأقوى” من زر جونغ أون

واشنطن: سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء، من إعلان نظيره الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، قبل يومين من أن الزر النووي موجود دائما على مكتبه، مؤكدا أن لديه زرًا “أكبر وأقوى”.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الرئيس الأمريكي، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

والإثنين، قال رئيس كوريا الشمالية، إن بلاده لن تتخلى عن برامجها النووية والصاروخية، وإن الزر النووي موجود دائمًا على مكتبه، وأن الولايات المتحدة باتت بأسرها تقع في مرمى أسلحته النووية.

وقال ترامب في تغريدته “الزعيم الكوري الشمالي قال إن “الزر النووي موجود على مكتبه دوما” هلّا يبلغه أحد في نظامه المتهالك والمتضوّر جوعا بأن لدي أيضًا زر نووي، لكنه أكبر وأقوى من زره، بل ويعمل!”.

الزعيم الكوري الشمالي، كان قد قال في ذات التصريحات إن “على الولايات المتحدة الاعتراف بأن قوة السلاح النووي لبيونغ يانغ ليست تهديدا وإنما حقيقة”.

ودعا “كيم”، إلى إنتاج مزيد من الرؤوس النووية والصواريخ البالستية.

وأجرت كوريا الشمالية 16 تجربة صاروخية خلال هذا العام، بينها 11 تجربة منذ تولي رئيس كوريا الجنوبية، كون جاي إن، منصبه في مايو/ أيار الماضي.

كما نفذت بيونغ يانغ تجربتها النووية السادسة في الثالث من سبتمبر/ أيلول المنصرم. (الأناضول)