48 قتيلا على الاقل جراء سقوط حافلة من علو 100 متر في البيرو

ليما: قضى 48 شخصا علىالأقل الثلاثاء في البيرو جراء سقوط حافلة على متنها 57 شخصا من على ارتفاع يناهز مئة متر وتحطمها فوق شاطئ صخري بعدما اصطدمت بها شاحنة وقذفتها من أعلى طريق سريع شمال ليما، وفق ما أفادت الشرطة.

وقالت الشرطة في بيان نشرته وزارة الداخلية على موقعها الالكتروني ان حادث “سقوط الحافلة (…) اوقع 48 قتيلا على الاقل”، مشيرة إلى أن عمليات انتشال الجثث توقفت بسبب هبوط الليل ووصول المد البحري الى مكان حطام الحافلة.

وكانت حصيلة سابقة اوردها قائد شرطة المرور الكولونيل دينو اسكوديرو افادت بمقتل 36 شخصا.

وقال اسكودير للصحافيين بعد حوالى ست ساعات على وقوع الكارثة ان الحادث وقع في الساعة 11,43 (16,43 ت غ) عند “منعطف الشيطان” الذي يرتفع حوالى 100 متر عن سطح المحيط الهادئ ويقع بالقرب من باسامايو على بعد حوالى 45 كلم شمال العاصمة ليما.

وكانت الحافلة متجهة الى العاصمة البيروفية من مدينة هواشو (وسط) وعلى متنها 55 راكبا وسائقان.

والحافلة الزرقاء التي تحولت كومة حديد استقرت رأسا على عقب فوق صخور البحر تتلاطم قسما منها الامواج، في حين اضطر قسم من عناصر الانقاذ من اجل الوصول اليها للصعود على متن مروحية انزلتهم الى المكان بينما تعيّن على الباقين سلوك المنحدر الوعر مستعينين بحبال التسلق.

واعرب الرئيس البيروفي بيدرو بابلو كوتشينسكي عن حزنه لسقوط هذا العدد الكبير من القتلى في الحادث. وقال في تغريدة على تويتر “من المحزن للغاية بالنسبة الينا كبلد ان نقاسي حادثا بمثل هذه الضخامة”.

ويعتبر الطريق السريع حيث وقع الحادث من اخطر الطرقات في البلاد وهو مخصص لمرور الحافلات والشاحنات حصرا.

ولقي اكثر من 2500 شخص مصرعهم في حوادث مرورية في البيرو في 2016 بحسب الاحصاءات الرسمية. اما حصيلة العام 2017 لحوادث المرور فلم تصدر بعد.(أ ف ب)