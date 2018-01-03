السيناتور الأمريكي أورين هاتش لن يترشح مجددا لعضوية مجلس الشيوخ

واشنطن: أعلن العضو الجمهوري بمجلس الشيوخ الأمريكي أورين هاتش، الذي قضى أطول مدة بالمجلس في تاريخه، إنه لن يسعى إلى إعادة انتخابه في تشرين ثان/ نوفمبر.

ويفتح ذلك القرار المجال أمام المرشح الرئاسي السابق ميت رومني للعودة إلى السياسة مجددا.

وساعد هاتش (83 عاما) وهو رئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ، في صياغة إصلاحات ضريبية أصبحت قانونا الشهر الماضي في أول إنجاز تشريعي كبير للرئيس دونالد ترامب.

وقال هاتش الذي يمثل ولاية يوتا في مجلس الشيوخ منذ عام 1977، إن سبب قرار تنحيه يرجع إلى أنه يرغب في قضاء مزيد من الوقت مع أسرته.(د ب أ)