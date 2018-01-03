إصابة ثلاثة فلسطينيين في مواجهات مع جيش الاحتلال شمالي الضفة

رام الله: أصيب ثلاثة فلسطينيين، مساء الثلاثاء، في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، بقرية سالم، شرق مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، في بيان مقتضب لها، إنها تعاملت مع إصابتين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، تم علاجهما ميدانيا، إضافة إلى إصابة واحدة بشظايا الرصاص الحي، وجرى نقلها إلى مستشفى لاستكمال العلاج.

واندلعت مواجهات شديدة في قرية سالم، عقب اقتحام قوات إسرائيلية لها، وتصدى شباب لتلك القوات، بحسب شهود عيان للأناضول.

وذكر الشهود أن الجنود الإسرائيليين أطلقوا الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه الشباب الفلسطينيين، الذين رشقوهم بالحجارة والزجاجات الفارغة.

وعادة ما تشن القوات الإسرائيلية عمليات دهم في الضفة الغربية المحتلة وتعتقل من تعتبرهم مطلوبين أمنيا.

وجاءت هذه المواجهات بعد ساعات من مصادقة الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون “القدس الموحدة”، الذي يحظر على الحكومات الإسرائيلية اتخاذ أي قرار بشأن “تقسيم” القدس، إلاّ بموافقة ثلثي أعضاء الكنيست.

وتسود الأراضي الفلسطينية فعاليات احتجاتجية منذ 6 ديسمبر/ كانون أول الماضي، حين قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اعتبار القدس (بشطريها الشرقي والغربي) عاصمةً مزعومة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والبدء بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. (الأناضول)