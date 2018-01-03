اجتماع سداسي في العاصمة الأردنية لبحث عقد قمة عربية استثنائية بشأن القدس

عمان:أفاد تقرير إخباري بأن وزراء خارجية ست دول عربية، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، سيبحثون في عمان السبت القادم إمكانية عقد قمة عربية استثنائية بشأن القرار الأمريكي الذي يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ونقلت صحيفة “الغد” الأردنية الأربعاء عن مصادر مطلعة، أن الاجتماع سيضم وزراء خارجية مصر، وفلسطين، والسعودية، والإمارات، والمغرب، بالإضافة للأردن، وهم أعضاء وفد الوزراء المشكل بقرار من مجلس وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم الطارئ في التاسع من كانون أول/ديسمبر الماضي.

وبحسب المصادر، “يناقش الاجتماع إمكانية عقد قمة عربية استثنائية بشأن القرار الأمريكي حول القدس، علماً بأن القمة العربية الدورية ستعقد في الرياض نهاية آذار/مارس المقبل، كما سيناقش التحركات العربية الواجبة إزاء التغير في الموقف الأمريكي، الذي يمس بمكانة القدس ووضعها القانوني والتاريخي”.

وكان وزراء الخارجية العرب طالبوا الولايات المتحدة في اجتماعهم الطارئ الذي عقد في القاهرة الشهر الماضي، بدعوة من الأردن، بـ”إلغاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها”، مؤكدين أن القرار “يقوض جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط”. (د ب أ)