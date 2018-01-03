طلاب فلسطينيون يهاجمون سعد الدين إبراهيم أثناء محاضرة في جامعة تل أبيب ـ (فيديو)

“القدس العربي”: تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ للمستشار نبيل صادق النائب العام، يتهم سعد الدين ابراهيم مدير مركز ابن خلدون، بالخيانة والتطبيع مع اسرائيل، مطالباً بإحالته للمحكمة الجنائية بعد إلقاءه محاضرة فى تل ابيب عن ثورات الربيع العربي.

وقال البلاغ إن سعد الدين ابراهيم توجه إلى اسرائيل تلبية لدعوة من مركز موشي ديان لدراسات الشرق الأوسط، لإلقاء محاضرة بشأن ثورات الربيع العربي بجامعة تل أبيب،وإنه من المعروف أن كل من يحاضر داخل مؤسسة أكاديمية إسرائيلية يوافق الذين يسيرون ضد الدولة المصرية وضد إرادة الشعب فى 30 يونيو، وأن هذه الزيارة ضمن التطبيع المجاني لإسرائيل، في الوقت الذى تراجعت اسرائيل فيه عن عملية السلام وتقوم بتهويد القدس، و”من جانب أخطر ان المبلغ ضده يحاضر بعد يوم واحد من تصويت الكنيست على السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، اي البناء الحر في كل قطاعاتها دون الالتزام بأي معاهدات او مواثيق تلزم اسرائيل بعدم البناء .”

وكان قد هاجم طلاب فلسطينيون الأكاديمي المصري، أثناء إلقائه المحاضرة في جامعة تل أبيب، متهمينه بالتطبيع مع إسرائيل وخيانة بلده مصر.

وهتف الطلاب بـ”عاش نضال الشعب الفلسطيني وعاش الشعب المصري الحر”.

وسافر سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون، إلى الأراضي المحتلة للمشاركة في مؤتمر تنظمه جامعة تل أبيب الإسرائيلية عن مصر، ليلقي محاضرة بعنوان “دروس من قرن الاضطرابات في مصر”، وفقاً لوسائل إعلام مصرية.