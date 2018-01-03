عشرات الآلاف من المؤيدين للنظام يتظاهرون في إيران

طهران: تجمع عشرات الآلاف في عدد من المدن الإيرانية الاربعاء للتعبير عن دعمهم للنظام وإدانة “الاضطرابات” بعد أيام من التحركات الاحتجاجية التي تخللتها أعمال عنف دامية في الأيام الاخيرة، حسب لقطات بثها التلفزيون الحكومي.

وعرض التلفزيون لقطات لمسيرات في الاحواز وكرمنشاه وغرغان وغيرها وهم يرددون هتافات مؤيدة لمرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي واخرى من بينها “الموت لاميركا” و”الموت لاسرائيل” و”الموت للمنافقين” في اشارة إلى حركة مجاهدي خلق التي تتهمها السلطات الايرانية بتأجيج اعمال العنف.

ويبث التلفزيون لقطات مباشرة لمسيرات خصوصا في الاحواز (جنوب غرب) واراك (وسط) وايلام (غرب) وكرمنشاه (غرب) وغرغان (غرب).

وتشهد اران منذ أيام تظاهرات احتجاج على الصعوبات الاقتصادية وضد السلطة. وقتل 21 شخصا على الاقل في اعمال عنف منذ بداية هذه الاحتجاجات في 28 كانون الاول/ ديسمبر في مشهد (شمال شرق).

وتأتي تظاهرات صباح الاربعاء بعد ليلة هادئة في طهران التي شهدت تظاهرات صغيرة في الليالي الثلاث الماضية، كما ذكرت وسائل الاعلام ومسؤولون.

وقالت وكالة الانباء القريبة من الاصلاحيين “ايلنا” في وقت متأخر الثلاثاء “لم تنشر أي معلومات عن مواجهات أو اعتقالات في طهران”.

وذكر صحافيون من وكالة فرانس برس أن الانتشار الأمني اقل وضوحا من الايام السابقة.

في الوقت نفسه، ذكر الموقع الالكتروني للتلفزيون الحكومي ان شخصين اطلقا النار في محافظة اصفهان على مركز للشرطة بالقرب من البلدية ومصرف في مدينة لينجان، لكن الحادث لم يسفر عن اصابات.

ومساء الاثنين، شهدت مدن عدة في أصفهان أعمال عنف أودت بحياة تسعة اشخاص.

واعلنت السلطات توقيف عدد من “مثيري” الاضطرابات في مناطق مختلفة، وخصوصا كرج (غرب طهران) واسلام اباد غرب وكرمنشاه.

وتفيد ارقام نشرتها السلطات ان 450 شخصا اوقفوا في طهران منذ مساء السبت ومئات آخرين في المحافظات الاخرى. (أ ف ب)