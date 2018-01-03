صحيفة هولندية: الجيش ورجال الدين يحبطون مساعي روحاني الإصلاحية

أمستردام: علقت صحيفة “دي تلِغراف” الهولندية على الاحتجاجات الحالية في إيران قائلة في عدد الأربعاء إن الرئيس الإيراني حسن روحاني كان على مدى سنوات يحظى بسمعة طيبة في الغرب لأنه كان يسعى كإصلاحي لتجاوز عزلة بلاده.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشعب الإيراني نفسه كان يراهن على ذلك وانتخبه العام الماضي لفترة رئاسية ثانية “ولكن الآلاف من الناس الذي يخاطرون بحياتهم في الكثير من المناطق ويخرجون للشوارع (أصبحوا) يضعونه في سلة واحدة مع الجنرالات وآيات الله وذلك لأنه حتى وإن كان روحاني يسعى لتحقيق إصلاحات اقتصادية فإن هذه الإصلاحات تقوَض تماما من قبل المؤسسة العسكرية والدينية وهي مؤسسات ترى تصدير الثورة الإسلامية حتى ولو بالقوة إذا استدعى الأمر أهم من مواجهة معدلات التضخم وأعداد العاطلين عن العمل”.(د ب أ)