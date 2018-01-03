جاستن تمبرليك يعلن عن ألبوم جديد

نيويورك: كشف الفنان الأمريكي جاستن تمبرليك الثلاثاء أنه سيصدر قريباً ألبومه الجديد الذي يعد الأول له منذ خمس سنوات وهو مستوحى من حياته الشخصية.

وسيصدر المغني والممثل البالغ من العمر 36 عاماً، ألبومه المنفرد الخامس المسجل في الاستوديو “مان أوف ذي وودز″ في الثاني من شباط/فبراير، أي قبل يومين من عرضه المرتقب خلال المباراة النهائية في دوري كرة القدم الأمريكية (سوبر بول)التي تعد من أكثر الأحداث استقطابا للمشاهدين على التلفزيون الأمريكي.

وقد أعلن تمبرليك عن صدور ألبومه الجديد من خلال نشر شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهره يمشي في الطبيعة وسط غابة تغطيها الثلوج.

وأوضح الفنان أن “هذا الألبوم مستوحى فعلاً من علاقتي بابني وبزوجتي وبعائلتي”، مضيفاً “إنه شخصي”.

وقد ترعرع جاستن تمبرليك الذي له طفل في عامه الثاني من زوجته الممثلة الأمريكية جيسيكا بيل (35 عاماً) في منطقة ريفية بالقرب من ممفيس (ولاية تينيسي) التي تعد عاصمة لموسيقى البلوز والسول في الولايات المتحدة.

واشتهر في الولايات المتحدة من خلال مشاركته في برنامج “ذي ميكي ماوس كلوب” عندما كان مراهقاً قبل أن يسطع نجمه على الساحة العالمية في نهاية التسعينات بفضل فرقة “ان سينك” الشبابية. وهو خاض غمار موسيقى ار ان بي منفرداً، وأصدر عدة ألبومات يعود آخرها للعام 2013.

ومثّل تمبرليك في عدة أفلام أيضاً، كان آخرها “وندر ويل” لوودي آلن. (أ ف ب)