نجاة رئيس الأركان الكويتي من حادث طائرة هيلكوبتر أثناء زيارة لبنغلادش

الكويت: نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عن وزارة الدفاع قولها إن رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر نجا سالما بعد أن تعرضت طائرة هليكوبتر تقله ووفدا مرافقا لحادث بسبب “الضباب الكثيف” خلال زيارة رسمية لبنغلادش.

وقالت الوزارة في بيان “المروحية التي تقل رئيس الأركان العامة والوفد المرافق له خلال زيارته لبنغلادش تعرضت لحادث أثناء عملية هبوطها في منطقة سيليت حيث حجب الضباب الكثيف رؤية الطيار ما أدى لاحتكاك المروحية بالأشجار وهبوطها قبل الموقع المخصص لذلك”.

وأضافت “لم يتم تسجيل سوى خسائر مادية وإصابات طفيفة لأحد المرافقين وتم التأكد من سلامة الجميع″.(رويترز)