نجاة رئيس الأركان الكويتي من حادث طائرة هيلكوبتر أثناء زيارة لبنغلادش
Jan 03, 2018
الكويت: نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عن وزارة الدفاع قولها إن رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر نجا سالما بعد أن تعرضت طائرة هليكوبتر تقله ووفدا مرافقا لحادث بسبب “الضباب الكثيف” خلال زيارة رسمية لبنغلادش.
وقالت الوزارة في بيان “المروحية التي تقل رئيس الأركان العامة والوفد المرافق له خلال زيارته لبنغلادش تعرضت لحادث أثناء عملية هبوطها في منطقة سيليت حيث حجب الضباب الكثيف رؤية الطيار ما أدى لاحتكاك المروحية بالأشجار وهبوطها قبل الموقع المخصص لذلك”.
وأضافت “لم يتم تسجيل سوى خسائر مادية وإصابات طفيفة لأحد المرافقين وتم التأكد من سلامة الجميع″.(رويترز)
حمداً لله على السلامة .
” إِذَا جَاء أَجَلُهُمْ فَلاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ ” , لم يجيء أجلهم بعد أطال الله أعمارهم في صحة و عافية و طاعة لله , و مثلهم كمثل ياسر عرفات فقد سقطت طائرته في صحراء ليبيا أو تشاد و لم يمت و ظل مفقودا هناك أياما عدة و لم تنقذه إلا طائرات سلاح الجو الأمريكي .
الحمد لله على سلامتهم و أطال الله أعمارهم في صحة و عافية و طاعات لله .
” إِذَا جَاء أَجَلُهُمْ فَلاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ ” , لم يحن أجلهم بعد و مثلهم كمثل ياسر عرفات الذي سقطت طائرته في صحراء ليبيا أو تشاد و ظل مفقودا أياما عدة لو لم تنقذه طائرات سلاج الجو الأمريكي .