القطط الإلكترونية: عملة رقمية جديدة تجتذب آلاف المستخدمين

“القدس العربي”: منذ انطلاقها الشهر الماضي اجتذبت عملة القطط الإلكترونية الجديدة 180 ألف مستخدم قاموا بتبادلات رقمية حملت قيمة 20 مليون دولار، وتم بيع أكثر 10 قطط بقيمة مليون دولار.

العملة القططية الجديدة تعمل كنظيراتها “إيثر” و”بيتكوين” في نظام لا مركزي يعتمد سلسلة الكتلة وشبكة الند لند لتوثيق التحويلات والمبيعات. إلّا أن القطط الكرتونية توجد ضمن لعبة رقمية مسليّة يتم فيها تبني القطط الافتراضية، تربيتها ومزاوجتها بحسب صفاتها الوراثية المحمولة على سلسلة الكتلة كالحمض النووي.

لاحقاً يبيع المستخدمون القطط تبعاً لنسلها وصفاتها وقيمة العملة التي تتقلب تبعاً لسوق التخمين كبقية النقد الافتراضي. أغلى قطة على موقع القطط الإلكترونية (كريبتوكيتيز) تم بيعها مقابل 120 ألف دولار أمريكي. أما القطط البقية، وعددها 4 مليار قطة، فهي مازالت على الموقع تنتظر التبني، أو المزاوجة أو التجارة.