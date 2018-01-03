بوليتيكو: نظام خامنئي محكوم بالفشل

“القدس العربي”: قالت مجلة “بوليتيكو” الأمريكية أن نظام ولاية الفقيه الإيراني سينجو غالباً من موجة الاحتجاج والمظاهرات التي تواجهه مؤخراً، لكن شكل الحكم لن يبقى كما هو، بحسب المجلة.

وفي تقرير نشرته الثلاثاء تحت عنوان “الجمهورية الإسلامية محكومة بالفشل” قالت “بوليتيكو” أن الأوضاع في إيران سوف تسوء بشكل دراماتيكي قبل أن تتحسن أخيراً.

فالمجلة ترى أن النظام لا يملك خياراً سوى متابعة قمع المتظاهرين، فالأدوات الثيوقراطية لم تعد كافية لإسكات الجماهير. كما أن الجسد السياسي في الجمهورية الإسلامية غير قابل للإصلاح بحسب التقريرفهو نظام ينجو فقط في ظروف العزلة، فاقتصاد خامنئي المقاوم يُبقي على الموارد المالية خارج البنوك والأسواق العالمية، ويرسل ملايين الدولارات لحلفائه في دول أخرى، واضعاً الشعب الإيراني في آخر أولويات ميزانية الحكومة.

وأشار التقرير إلى أن الفجوة بين المجتمع والدولة ازدادت مع فشل روحاني في تحقيق وعوده الانتخابية في الإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد وفتح البلاد على الاستثمار. فالمتظاهرون يعلمون أن خامنئي هو السبب في تغييب الإصلاحات وإضاعة ثروات البلاد على عزلة مكلفة وإمبريالية غير منتجة.

يخلص تقرير “بوليتيكو” إلى أنه حتى لو استطاع النظام قمع التظاهرات، لن يتمكن من الاستمرار في بنيته وسياساته الحالية. “فالثوريون الذين تجنبوا الإصلاح وأدانواالبرغماتيةذهبوا إلى مزبلة التاريخ بلا عودة”.