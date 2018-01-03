صوفياً الروبوت السعودي: ترفض عرضاً للزواج في الهند – (فيديو)

“القدس العربي”: في حين تواجه المملكة السعودية تقارير حقوقية حول المعتقلين في السجون، زارت مواطنتها الروبوت صوفيا الهند للمشاركة مهرجان “تيكفيست” السنوي للعلوم والتكنولوجيا في مدينة مومباي.

وظهرت صوفيا وهي روبوت مُنح الجنسية السعودية مؤخراً، بزي الساري الهندي حيث خطبت في الحضور حول التحديات التكنولوجية وأجابت عن أسئلة الحضور، وقالت صوفيا بحسب صحيفة هيندوستان تايمز: “لطالما أردت زيارة الهند، لقد سمعت الكثير عن هذه الأرض النابضة بالتقاليد والثقافة”.

وعندما طُلبت للزواج رفضت صوفيا قائلةً: “سيكون عليّ الرفض، لكن شكراً على هذه المجاملة”.