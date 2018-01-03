ليس في هونغ كونغ.. الصين تحظر تجارة العاج

“القدس العربي”: حظرت الصين تجارة أنياب الفيلة في خطوة اعتبرها نشطاء البيئة حيوية باتجاه انقاذ الحيوان المهدد بالانقراض.

وكانت الصين، وهيأكبر مستورد للعاج في العالم، قد خفضت استهلاك وتجارة العاج منذ 2014، حيث انخفض الطلب بسبب حملات التوعية العامة، إلى أن أصبح قرار الحظر نافذاً في بداية العام الجديد.

وتقدر مجموعات حماية الحياة البريّة أن ما يقارب الـ30,000 فيلاً يلقى حتفه في أفريقياً على أيدي الصيادين سنوياً. ويستخدم العاج في صناعة المنحوتات الفنية وقطع الديكور والمجوهرات.

قرار الحظر الصيني لم يتضمن مدينة هونغ كونغ والتي تعتبر المركز الأساسي لنقل وتجارة العاج في الصين. لكن المستعمرة البريطانية السابقة تترقب تصويتاً جديداً على حظر العاج في 2018.