سقوط هليكوبتر عسكرية روسية في سوريا ومقتل طياريها
Jan 03, 2018
موسكو: نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها الأربعاء، إن طائرة هليكوبتر عسكرية روسية من طراز إم.آي-24 سقطت في سوريا في 31 ديسمبر /كانون الأول بسبب عطل فني وإن طياريها قتلا.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الوزارة قولها، إن الهليكوبتر سقطت وهي في طريقها إلى القاعدة الجوية في محافظة حماة. (رويترز)
خبر رائع.
نسأل الله المزيد من الخسائر لقتله الشعب السوري.
إن شاء الله سيسقط كل طيران الاحتلال الروسي وسيسقط بشارون اسدوف ونظامة وأعوانه, ولنا الله ومالنا غيرك ياالله.
لنا الله يا اخوان فالعالم بما فيه من حكام العرب تخلى علينا لهذا فلا شىء يعيد لنا حقنا و شرفنا الا المقاومة المشروعة تحية حارة من قلب مجروح الى المقاومين والشهداء …
قال عطل فني قال !
ولا حول ولا قوة الا بالله