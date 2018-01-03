سقوط هليكوبتر عسكرية روسية في سوريا ومقتل طياريها

موسكو: نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها الأربعاء، إن طائرة هليكوبتر عسكرية روسية من طراز إم.آي-24 سقطت في سوريا في 31 ديسمبر /كانون الأول بسبب عطل فني وإن طياريها قتلا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الوزارة قولها، إن الهليكوبتر سقطت وهي في طريقها إلى القاعدة الجوية في محافظة حماة. (رويترز)