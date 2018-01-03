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آبل: هواتف بطيئة مقابل بطاريات رخيصة

Jan 03, 2018

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“القدس العربي”: اعتذر عملاق التكنولوجيا آبل من حاملي الهاتف آي فون بعد نقد لاذع واجهته الشركة الأمريكية بسبب خاصة ادعى المستخدمون أن الشركة تزرعها في الهواتف القديمة لتبطئ من قدراتها الحسابية. فالهواتف البطيئة تدفع مستخدميها إلى شراء الإصدار الأحدث.

الأزمة بين المستخدمين والشركة بدأت الأسبوع الماضي بعد أن أعلنت الأخيرة أنها أضافت خاصية لهواتف آي فون لحمايتها من التوقف بشكل مفاجئ بحسب بيان الشركة الذي شرح أن التقليل من قدرات المعالج كان ضرورياً لزيادة عمر البطارية.

وفي اعتذارها يوم الخميس وصفت آبل الحادثة بأنها “سوء تفاهم”، وقررت منح مستخدميها تخفيضاً كبيراً على بطاريات آي فون 6 والإصدارات التي تلته. مستخدمو آبل يمكنهم تبديل بطارية هاتفهم مقابل 29$ مقارنة بالسعر الأصلي 79$.

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