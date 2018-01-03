ظريف: الشعب الإيراني دعامة الأمن والإستقرار في البلاد

ايران: اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الأمن والاستقرار في البلاد يرتكزان على الشعب الإيراني، على عكس شعوب الأصدقاء الإقليميين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت وكالة “تسنيم”المحلية، الأربعاء، عن ظريف قوله إن “أمن واستقرار إيران يعتمدان على شعبها، وعلى عكس شعوب الأصدقاء الإقليميين لترامب”.

وكتب الوزير في تغريدة عبر تويتر أن “الشعب الإيراني يملك حق التصويت والاعتراض، وسوف نقوم بالدفاع عن هذه الحقوق التي اكتسبت بشق الأنفس، ولن نسمح للمتربصين أن يدمروها من خلال العنف والتدمير”.

وتشهد إيران، منذ الخميس الماضي، مظاهرات بدأت في مدينتي مشهد وكاشمر (شمال شرق)؛ احتجاجاً على غلاء المعيشة، تحولت فيما بعد إلى مظاهرات تطلق شعارات سياسية، وامتدت لاحقاً لتشمل مناطق مختلفة، من بينها العاصمة طهران.

وكانت آخر حصيلة قتلى المظاهرات قد بلغت 23 مدنياً على الأقل، فيما أوقفت السلطات الإيرانية أكثر من 1000 من المشاركين في الاحتجاجات، وفق بيانات رسمية، وأخبار تناقلتها وسائل إعلام محلية. (الأناضول)