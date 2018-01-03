أردوغان لروحاني: تركيا تريد لإيران السلام والاستقرار
Jan 03, 2018
اسطنبول: ذكرت وكالة الاناضول الرسمية التركية، أن الرئيس رجب طيب اردوغان أعرب عن دعمه لنظيره الايراني، حسن روحاني وذلك في اتصال هاتفي بين الزعيمين، ناقشا خلاله الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران.
ونقلت الاناضول عن أردوغان قوله لروحاني إن تركيا تولي أهمية لـ “حماية السلام الاجتماعي والاستقرار في إيران”.
وأعرب روحاني عن شكره لاردوغان، مضيفاً أن الإحتجاجات ستنتهي “خلال بضعة أيام”.
واتفق الزعيمان على أنه يتعين أن يلتزم المتظاهرون بالقوانين، حسب الأناضول. (د ب أ)
الطيور على أشكالها تقع
مصالح شعوب وحكومات كل من تركيا وإيران والعالم العربي والإسلامي أن يكون هناك تنسيق وتعاون وتحالف كامل بين البلدين سياسياً وتجارياً وإقتصادياً وعسكرياً لتحقيق الأمن والإستقرار والرخاء في المنطقة وردع تحالف القوى المعادية التي لا تريد الاستقرار والخير للعالم العربي والإسلامي، وعلى رأسهم إسرائيل وأذنابها الأمريكان والبريطانيين ومن لف لفهم. لقد حان للجميع أن يتعلموا من التجارب والتاريخ وتآمر هذه الدول المستمر على شعوب وحكومات المنطقة.
ايران و تركيا دولتان جارتان تنتميان الى العالم الاسلامي لهما عدو مشترك هو الغرب هذا الاخير لا يريد الخير لهما و يسعى الى تغير نظامهما السياسي بشتى الوسائل فوجد فرصة في الاحتجاجات الشعبية الايرانية الاخيرة للضغط لتغير النظام بعد كل ما قدمه الاخير لامريكا و روسيا لاحتلال العراق و سوريا كما وجد فرصة في محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا لتغير نظام شرعي ساند ثورات الربيع العربي .