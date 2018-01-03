أردوغان لروحاني: تركيا تريد لإيران السلام والاستقرار

اسطنبول: ذكرت وكالة الاناضول الرسمية التركية، أن الرئيس رجب طيب اردوغان أعرب عن دعمه لنظيره الايراني، حسن روحاني وذلك في اتصال هاتفي بين الزعيمين، ناقشا خلاله الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران.

ونقلت الاناضول عن أردوغان قوله لروحاني إن تركيا تولي أهمية لـ “حماية السلام الاجتماعي والاستقرار في إيران”.

وأعرب روحاني عن شكره لاردوغان، مضيفاً أن الإحتجاجات ستنتهي “خلال بضعة أيام”.

واتفق الزعيمان على أنه يتعين أن يلتزم المتظاهرون بالقوانين، حسب الأناضول. (د ب أ)