جاويش أوغلو: نتنياهو وترامب يدعمان احتجاجات إيران

أنقرة: نقلت قناة (سي.إن.إن ترك) الأربعاء عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعمان المظاهرات المناهضة للحكومة في إيران.

ونقل عن جاويش أوغلو قوله أيضاً إن تركيا تعارض التدخل الخارجي في إيران.

وأضافت القناة نقلاً عن جاويش أوغلو أن تركيا لم تقدم أي ضمانات للولايات المتحدة بشأن حل خلاف قائم منذ شهور، وأدى إلى تبادل البلدين تعليق خدمات إصدار التأشيرات. وقالت إن الوزير التركي سيلتقي بنظيره الألماني زيغمار غابرييل يوم السبت. (رويترز)