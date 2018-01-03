إطار دبي.. أكبر عمل مسروق في العالم

“القدس العربي”: إضافة إلى أطول بناء، وأكبر نظام ميترو من دون سائق، وأضخم مركز تسوق، دشنت دبي أكبر بناء على شكل إطار صورة في العالم.

يرتفع “إطار دبي” المذهب 150 متر فوق حديقة زعبيل، ويحتوي في قمته على معرض فني للتراث الإماراتي مطلّاً على الديرة شمالاً وأبراج الشيح زايد جنوباً.

إلا أن أكبر إطار صورة في التاريخ قد يكون “أكبر بناء مسروق في العالم” بحسب مصممه المهندس المعماري المكسيكي فريناندودونيسوالذي قال لجريدة الغارديان البريطانية: “لقد أخذوا مشروعي، غيروا تصميمه، وأقاموه من دون علمي”.

المصمم المكسيكي كان قد ربح مسابقةً دولية عن تصميمه للإطار في 2008.