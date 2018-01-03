يوشيدا يترك المانيا ليعود إلى كاشيما

هونغ كونغ: أعلن كاشيما انتلرز البطل السابق للدوري الياباني لكرة القدم تعاقده مع المدافع الدولي أتسوشي يوشيدا قادما من يونيون برلين المنافس في دوري الدرجة الثانية الألماني.

وقال كاشيما في بيان إن يوشيدا، الذي انضم إلى يونيون برلين في الصيف بعد سبعة مواسم مع شالكه، أنهى تعاقده مع نادي الدرجة الثانية ليعود إلى اليابان.

وبدأ يوشيدا (29 عاما) مسيرته الاحترافية مع كاشيما قبل انتقاله لألمانيا في 2010 كما شارك في 74 مباراة دولية مع منتخب اليابان بما في ذلك نهائيات كأس العالم 2010 و2014.

وقال يوشيدا “منذ انتقالي إلى شالكه عام 2010 كان هناك جزء دائما عندي يريد اللعب لكاشيما مجددا.. كنت أشجع انتلرز وأنا في المانيا”.

وأضاف “سأبذل قصارى جهدي لمساعدة كاشيما تحت قيادة المدرب جو أويوا الذي كان زميلي سابقا”.

وفقد كاشيما فرصة الفوز بالدوري الياباني للمرة التاسعة الموسم الماضي عندما احتل المركز الثاني خلف البطل كاواساكي فرونتيل وسيشارك في دوري أبطال آسيا هذا العام. (رويترز)