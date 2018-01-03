هدى قطب تحل محل الإعلامي البارز مات لاور المتهم بالتحرش الجنسي في قناة “ان بي سي”

واشنطن: أعلنت إدارة قناة “ان بي سي” عن تعيين الإعلامية الأمريكية من أصول مصرية هدى قطب، لتقديم البرنامج الصباحي “ذي توداي شوو” محل مات لاور الذي كان يعد من أبرز مذيعها قبل اتهامه بالتحرش الجنسي.

وتولت قطب المرحلة الانتقالية في البرنامج بعد إقالة لاور من دون سابق إنذار في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، في بيان تلته مباشرة على الهواء سافانا غاثري التي تشارك في إحياء “ذي توداي شوو”.

وغرّدت غاثري بعد الإعلان عن تعيين قطب “إنه على الأرجح القرار الأكثر شعبية على الإطلاق الذي تتخذه ان بي سي”.

وقد انضمت الإعلامية الأمريكية هدى قطب (53 عاماً) ذات الأصول المصرية إلى طاقم الشبكة سنة 1998. وهي كُرّمت على عملها مرات عدة.

ويتعارض قرار تكليف امرأتين بتقديم برنامج صباحي مع التقليد السائد بجعل امرأة ورجل يتشاركان تقديم إنتاجات من هذا القبيل؟ غير أن قواعد تمثيل النساء في قطاع الإعلام وغيره من القطاعات المتأثرة بفضائح التحرش الجنسي تغيرت منذ تكشف قضية واينستين المدوية.

وكان المقدم مات لاور (60 عاماً) الذائع الصيت في الولايات المتحدة يقدم البرنامج الصباحي “ذي توداي شوو” منذ العام 1997. ويبلغ راتبه السنوي 25 مليون دولار، بحسب “نيويورك تايمز″. وقد أقيل من المحطة بسبب “سلوك جنسي غير لائق”. (أ ف ب)