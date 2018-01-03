النرويج توقف صادرات الأسلحة إلى الإمارات على خلفية الحرب في اليمن
Jan 03, 2018
أوسلو: أعلنت وزارة الخارجية النرويجية الأربعاء وقف جميع صادرات الأسلحة والذخيرة إلى دولة الإمارات، وذلك نتيجة لضلوعها في الحرب في اليمن.
وذكرت صحيفة “أفتن بوسطن” النرويجية أنه بعد تقييم شامل للوضع والخطر المتزايد المرتبط بضلوع الجيش الإماراتي في اليمن، قررت وزارة الخارجية في أوسلو في 19 كانون أول/ ديسمبر الماضي تعليق جميع التراخيص السارية للصادرات من المواد من الفئة إيه (الأسلحة والذخيرة ) للإمارات، وفقا لما أعلنته الوزارة اليوم.
وأشارت الوزارة إلى أنه لن يتم منح تراخيص جديدة لتصدير مواد من الفئة إيه إلى الإمارات في ظل الوضع الراهن.
يذكر أن الإمارات هي شريك في التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية ضد الحوثيين في اليمن.(د ب أ)
يعني أن النرويج استفاقت فجأة وعلمت أنها شريك مع الإمارات في الإجرام ضد أطفال اليمن.
لم أعلم بأن النرويج تصنع أسلحة !
الذي أعلمه أن النرويج شريكة مع الأمريكان في صناعة الصواريخ !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
السبب الرئيسي لذلك هوالحكومه ان النرويجية مكونة من اليمين واليمين المتطرف العنصري فيهم رحمة وشرف اكثرمن من يدور الحرب المشبوه هذه