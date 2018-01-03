ليفربول يبدي مرونة أكبر في مسألة بيع كوتينيو

مدريد: كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ليفربول الإنجليزي عدل من خطابه فيما يخص لاعبه البرازيلي فليبي كوتينيو، حيث أصبح الآن أكثر مرونة في مسألة بيعه في موسم الانتقالات الشتوية الحالي أو الوصول إلى اتفاق مع أحد الأندية حول انتقال اللاعب إليه في الصيف المقبل.

وقالت صحيفة “أ س″ الإسبانية أن تجديد ليفربول لتعاقده مع اللاعب هو احتمال مستبعد، حيث أن النادي الإنجليزي يدرك أن كوتينينو يسعى إلى الرحيل وأن برشلونة مهتم بالحصول على خدماته بجانب المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان خلال العام .2018

وقرر ليفربول في الصيف الماضي إغلاق الأبواب أمام رحيل كوتينيو لعدة أسباب، أبرزها كان عدم إعطاء فرصة للاعبين أخرين داخل الفريق مثل روبرتو فيرمينو وساديو ماني في المستقبل فرصة لاستغلال الموقف والمطالبة بالرحيل أيضا.

هذا بالإضافة إلى أن رحيل تشابي ألونسو وخافيير ماسكيرانو ولويس سواريز في وقت سابق أضر بمسيرة النادي، الذي ينظر إلى كوتينيو على أنه أحد عناصره الرئيسية التي يحتاجها في صراعه على لقب الدوري الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه لم يصل إلى ليفربول حتى الآن أي عرض من برشلونة لشراء كوتينيو، ولكنه سيصل في القريب العاجل وستكون قيمته 110 ملايين يورو بالإضافة إلى 40 مليون يورو أخرى في صورة متغيرات.

ويرى جوسيب ماريا باتوميو، رئيس نادي برشلونة، أنه يرتبط بالتزام أخلاقي مع اللاعب البرازيلي بعد المجهود الكبيرة والمحاولات الحثيثة التي قام بها الأخير من أجل الانتقال لصفوف ناديه، كما أن نجمي برشلونة ليونيل ميسي ولويس سواريز يرحبان كثيرا بانضمام كوتينيو إلى الفريق الذي يحتاج إلى تدعيم.

وسيسعى برشلونة إلى بيع ثمانية لاعبين قبل الموسم المقبل من أجل تمويل صفقتي شراء كوتينيو وجريزمان، لكي يصبح فريقا مرعبا كما يطالب نجومه في الوقت الحالي. (د ب أ)