نوري المالكي: ما يحدث في إيران شأن داخلي

العراق: قال نائب الرئيس العراقي نوري المالكي الأربعاء، إن ما يحصل في إيران من موجة احتجاجات هو “شأن داخلي”، داعياً إلى اتخاذ الإجراءات التي تصب في مصلحة الشعب الإيراني.

وقال المالكي في معرض رده على أسئلة للصحافيين بشأن موقفه من التطورات في إيران، عبر نافذة للتواصل الاجتماعي إن “ما يحصل شأن داخلي، رغم أن أعداء إيران يحاولون إثارة الشغب والإرباك”.

ودعا إلى “التهدئة واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تصب في مصلحة الشعب الإيراني الصديق”.

واستنكر “أي تدخل خارجي في الشأن الداخلي لإيران وأي دولة أخرى”.

وتشهد إيران، منذ الخميس الماضي، مظاهرات بدأت في مدينتي مشهد وكاشمر (شمال شرق)؛ احتجاجاً على غلاء المعيشة، تحولت قي وقت لاحق إلى مظاهرات تطلق شعارات سياسية.

وامتدت المظاهرات فيما بعد لتشمل مناطق مختلفة، من بينها العاصمة طهران، مخلّفة 24 قتيلاً على الأقل وعشرات المصابين، فيما أوقفت قوات الأمن أكثر من ألف شخص من المحتجين.(الأناضول)