ريفالدو: على نيمار الإطاحة بكريستيانو رونالدو من دوري الأبطال إذا أراد أن يكون الأفضل في العالم

مدريد: أكد اللاعب البرازيلي السابق ريفالدو أن مواطنه نيمار دا سيلفا رحل عن برشلونة للهروب من النجومية الطاغية للاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي وبسبب أيضا العرض المالي السخي الذي قدم له من باريس سان جيرمان.

وقال ريفالدو في تصريحات لصحيفة “ماركا” الإسبانية: “نيمار رحل لأنه تلقى عرضا جيدا للغاية، كما أن اللعب في برشلونة كان يضعه في مرتبة لاحقة لميسي، رغم أنه كان يقوم بالأمور على نحو جيد جدا، ولكن ميسي هو ميسي، لا يزال أمامه (نيمار) الكثير من السنوات”.

وأشار ريفالدو إلى أن نيمار رحل إلى الدوري الفرنسي ليثبت أنه اللاعب الأفضل في العالم، مؤكدا أن على قائد المنتخب البرازيلي أن يطيح بالبرتغالي كريستيانو رونالدو من بطولة دوري أبطال أوروبا إذا أراد أن يكون بالفعل أفضل لاعب في العالم.

وأضاف: “أعتقد أن نيمار رحل من هنا من أجل أن يتأكد إذا كان هو الأفضل في العالم، إذا كان يريد أن يكون كذلك فعليه أن يطيح بكريستيانو رونالدو من دوري أبطال أوروبا خلال مواجهتهما في شهر فبراير”.

يذكر أن ريال مدريد، بقيادة كريستيانو رونالدو، وباريس سان جيرمان، بقيادة نيمار، سيلتقيان في مواجهة شرسة في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا في شباط/ فبراير المقبل. (د ب أ)