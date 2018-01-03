استشهاد فتى فلسطيني برصاص الإحتلال شمال مدينة رام الله

رام الله: استشهد فتى فلسطيني الاربعاء، برصاص جيش الإحتلال الاسرائيلي في مواجهات اندلعت في قرية قرب مدينة رام الله، في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

واعلنت الوزارة “استشهاد الطفل مصعب فراس التميمي (17 عاماً)، متأثراً بجروح خطرة أصيب بها برصاص الاحتلال في قرية دير نظام شمال رام الله”.

وكان جيش الاحتلال اقتحم، في وقت سابق اليوم، قرية دير نظام وسط إطلاق للرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع، حسب شهود عيان.

وتشهد القرية مواجهات منذ نحو أسبوع في محيطها.

وسبق أن هدد جيش الاحتلال سكانها بإغلاق مدخلها، وتنفيذ حملة اعتقالات؛ بحجة تعرض مركباته ومركبات المستوطنين لإلقاء الحجارة بالقرب من القرية. ( وكالات)