الهند تضع قيوداً على الزيارات إلى تاج محل

الهند: تعتزم الهند الحد من أعداد الزوار الذين يسمح بتوجههم لضريح تاج محل بهدف الحفاظ بشكل أفضل على هذا المعلم الأشهر في البلاد.

ويستقطب تاج محل الواقع قرب اغرا على بعد مئتي كيلومتر، إلى الجنوب من نيودلهي والملقب “معلم الحب” لدى الهنود، ملايين الزوار سنوياً ويمثل محطة أساسية للشخصيات الأجنبية التي تقصد البلاد.

ويسهم انتشار السياحة الداخلية في الهند في ارتفاع عدد زوار الموقع ما يزيد خصوصاً الضغط على أسس المعلم.

هذا الضريح المصنوع من الرخام الأبيض المزخرف بالأحجار الكريمة شيد بين العامين 1631 و1648 على يد الامبراطور المغولي شاه جاهان تكريماً، لذكرى زوجته المفضلة ممتاز محل. ويخضع الموقع باستمرار لعمليات تحديث للواجهة لمنع اصفرارها بفعل تلوث الهواء.

وفي المعدل، ما بين 10 آلاف شخص و15 الفاً يزورون يومياً موقع تاج محل. غير أن هذا الرقم يمكن أن يصل إلى 70 الفاً خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأعلنت السلطات الأربعاء أن 40 الف شخص كحد أقصى سيسمح لهم بالدخول يومياً.

وقال مسؤول في وكالة الآثار الهندية طلب عدم كشف اسمه “علينا ضمان سلامة الموقع والزوار على السواء. إدارة تدفق الحشود تستحيل تحدياً لنا”.

هذه القيود لن تطاول السياح الأجانب الذين يدفعون الف روبية (16 دولاراً) وستقتصر على الهنود الذين يدفعون بطاقة دخول بقيمة 40 روبية. وسيتمكن الهنود من الإفلات من القيود اذا ما وافقوا على دفع مبلغ الف روبية.

وزار ما يقرب من 6,5 ملايين شخص معلم تاج محل في 2016 بحسب الحكومة الهندية. (أ ف ب)