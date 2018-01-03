مقتل ضابط شرطة مصري في انفجار عبوة ناسفة غرب العريش

العريش: لقى ضابط شرطة مصري حتفه اليوم الاربعاء جراء انفجار عبوة ناسفة على الطريق الدولي غرب العريش بمحافظة شمال سيناء.

وقال مصدر أمني مصري لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن “النقيب محمود عبد العظيم أبوطالب من قوة إدارة المفرقعات بمديرية أمن شمال سيناء استشهد ظهر اليوم خلال تفكيك عبوة ناسفة بالقرب من منطقة أبو الحصيني غرب العريش”.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الجيش والشرطة في مصر تقود معارك منذ سنوات ضد عناصر متشددة في شمال سيناء.(د ب أ).