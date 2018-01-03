ترامب: سندعم الشعب الإيراني”في الوقت المناسب”..ومحتجون: اتركنا أنت بالعكس تخدم نظام الملالي وتضرنا!

“القدس العربي” ـ (وكالات): جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء دعمه لاحتجاجات إيران، ووعد “شعب إيران” بدعم عظيم في الوقت المناسب.

وكتب ترامب، الذي دأب منذ بداية الاحتجاجات نهاية الأسبوع الماضي على نشر تغريدات داعمة للاحتجاجات، اليوم تغريدة جديدة على حسابه على موقع تويتر، قال فيها :”كل الاحترام لشعب إيران في سعيه لاستعادة حكومته … سترون دعما عظيما من الولايات المتحدة في الوقت المناسب !”.

كان ترامب كتب أمس :”أخيرا تحرك شعب إيران ضد النظام الإيراني الوحشي والفاسد. جميع الأموال التي أعطاها الرئيس (الأمريكي السابق باراك) أوباما بغباء لهم ذهبت إلى الإرهاب وجيوبهم. الشعب لديه القليل من الغذاء والكثير من التضخم وليس لديه حقوق إنسان. الولايات المتحدة تراقب”.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي نصح أمس الرئيس الأمريكي بعدم إضاعة وقته على “تويتر”، والتفرغ في المقابل لمشاكل بلاده. وقال :”من الأفضل له، بدلا من هدر وقته في التغريدات العبثية والمسيئة لسائر الأمم، الالتفات قليلا إلى قضايا بلاده الداخلية كحوادث إطلاق النار ووجود ملايين المشردين والجياع″واعتبر تصريحاته “سخيفة وعديمة القيمة”. واتهمه الرئيس الأمريكي بـ”الحقد” على الإيرانيين وتقديم “دعم انتهازي ومخادع″ للاحتجاجات

وفي المقابل عبر محتجون وناشطون إيرانيون على مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم لـتدخل ترامب و “استغلال” احتجاجات الايرانيين لأغراضه الخاصة، و أنه بالعكس يضر الاحتاجاجات و يقدم خدمة لنظام الملاي

وحذر محللون وباحثون سياسيون من أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الاحتجاجات في إيران لا تساعد المتظاهرين الإيرانيين بل تضرهم، مؤكدين أن النظام الإيراني يستخدم هذه التصريحات لتشويه صورة المتظاهرين.

ونقلت شبكة “سي.إن.إن” الإخبارية الأمريكية عن تريتا بارسي، رئيسة المجلس الوطني الأمريكي الإيراني، إن الاحتجاجات في إيران ليست قضية الولايات المتحدة. وأضافت :”هذا الأمر ليس عن ترامب، وتدخل ترامب فيه لن يكون مساعداً لأنه لا يتمتع بأي مصداقية في إيران”.

وأكد رضا مراشي، مدير الأبحاث في المجلس الوطني الأمريكي الإيراني، أن حركة الاحتجاجات في إيران “أصلها إيراني وستكون نهايتها إيرانية”. فيما قال الباحث في مركز كارنيجي للسلام الدولي كريم سدجابور إن “التصريحات ضد النظام الإيراني ربما لا تكون فقط غير مفيدة بل أيضاً قد تستخدم كذريعة للقمع″.

واعتبرت المحللة الإيرانية الأمريكية هولي داجرس أن “أفضل شيء يمكن للعالم أن يقدمه إلى إيران هو أن ينتظر ويراقب ما الذي سيحدث”. وقالت للشبكة إن “التصريحات التي قد يعتقد البعض أنها في مصلحة الإيرانيين تؤذيهم أكثر من أي شيء آخر”.

واتهمت داجرس إدارة ترامب بـ”النفاق”، قائلة إن الإيرانيين كانوا في صدارة المتضررين من قرار ترامب بحظر سفر مواطني عدة دول إسلامية إلى الولايات المتحدة. وأضافت أن “منع الإيرانيين من دخول الولايات المتحدة ثم التصريح بتأييد احتجاجاتهم نفاق”. وتابعت بالقول: “إذا كنت تدعم الإيرانيين لم تكن لتمنعهم من مغادرة بلادهم والسفر إلى الولايات المتحدة هرباً من النظام القمعي”.

وأكدت أن “الولايات المتحدة لديها تاريخ من التدخل في الشؤون الإيرانية، والإدلاء بتصريحات يضعف الثقة في المتظاهرين الإيرانيين”. وقالت إنه “لهذا السبب لم تخرج تصريحات مماثلة من إدارة الرئيس السابق باراك أوباما وقت احتجاجات إيران عام 2009 لأنهم كانوا يعلمون أن ذلك سيزعزع الثقة في المتظاهرين وسيمنح النظام الإيراني فرصة ليصف المتظاهرين بأنهم عملاء للخارج”.