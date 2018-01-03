﻿رئيس البرلمان العراقي: وفد كردستان يصل بغداد خلال الأيام المقبلة

بغداد ـ «القدس العربي»: قررت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي تأجيل الجلسة التي كان من المقرر عقدها أمس الأربعاء، إلى اليوم الخميس، بعد دعوة رئيس البرلمان سليم الجبوري لرؤساء الكتل البرلمانية إلى عقد اجتماع لبحث مشروعي قانون الانتخابات التشريعية والموازنة الاتحادية لعام 2018.

وعلمت «القدس العربي» من مصدر في الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، إن رئيس البرلمان اجتمع برؤساء الكتل واللجنة المالية البرلمانية لمناقشة الموازنة.

وطبقاً للمصدر، فإن الاجتماع خرج بتوصية واحدة تمثلت بتشكيل لجنة برلمانية تتولى مهمة مناقشة مشروع قانون موازنة 2018 مع الحكومة خلال أسبوع.

نائب رئيس البرلمان، أرام شيخ محمد، أكد وجود خلافات على الموازنة الاتحادية للعام الحالي، داعياً إلى ضرورة التواصل مع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لحسم تلك الإشكالات.

وأكد في اجتماع هيئة رئاسة البرلمان وبحضور رئيس المجلس سليم الجبوري ونائبه الأول همام حمودي مع رؤساء الكتل، على وجود ملاحظات حول قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018، ولذا يجب التواصل مع رئيس الوزراء وعقد لقاءات لحل الإشكاليات وحسم الخلافات.

وأضاف، وفقا لبيان صحافي أن «عدم عقد جلسات البرلمان بسبب الاختلال في النصاب لن يصب في مصلحة البلاد ويعطي صورة سلبية للشارع العراقي».

وبين أن «ما يتعلق بخصوص انتخابات مجالس المحافظات في كركوك على جميع الأطراف عقد اللقاءات ومراجعة المواد القانونية التي صدرت في تلك الظروف وأستئناف المفاوضات بين الأطراف وممثلي المكونات كافة للوصول إلى حلول يرضي الجميع».

وزاد «نحن مع إجراء الانتخابات في التوقيتات الدستورية ولكن هناك عقبات ومشكلات وعلى الجهات المعنية تكثيف الجهود والعمل الجاد والمتواصل لأزالة العقبات والعودة مرة أخرى للسياقات التشريعية والقانونية».

يأتي ذلك وسط مقاطعة نواب الكتل الكردستانية جلسة البرلمان، أمس الأربعاء، احتجاجا على تقليل حصة الإقليم في موازنة 2018، من 17٪ إلى 12.67٪. وفقاً لمصدر برلماني.

لا موعد رسميا للانتخابات

وفور انتهاء الاجتماع، عقد الجبوري مؤتمراً صحافيا في الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، أكد فيه عدم تحديد موعد رسمي لاجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، فيما أشار إلى أن العملية الانتخابية مرتبطة بقانوني الموازنة والانتخابات. وقال «ليس هناك نية اطلاقا بشكل رسمي بالتلكؤ او التأخر باجراء الانتخابات»، مبينا أن «أية عملية انتخابية لها مستلزمات اساسية منها فني مرتبط بالمفوضية والاخر بالحفاظ على نزاهة وحيادية العملية ونتائجها».

وأضاف أن «يوم غد (اليوم) سيتم استضافة مفوضية الانتخابات في البرلمان للحديث عن العملية وتحديد التوقيت الملازم»، موضحا أنه «حسب المادة 7 من قانون 47 فان مجلس الوزراء يحدد توقيتا لاجراء العملية، بعدها البرلمان يصوت ويتم تحوليها إلى رئاسة الجمهورية، وبذلك إلى الآن لا يوجد موعد رسمي للعملية».

وأكد، أنه «ليس هناك أي تقصير على البرلمان بشان التأخر بعمليات التصويت، فالعملية الانتخابية مرتبطة بقانون الموازنة وقانون الانتخابات»، موضحا «نحن استلمنا الموازنة اثناء العطلة واحلناها إلى اللجنة المالية وبادرت إلى عملية تجميع الملاحظات وارسلت تلك الملاحظات إلى مجلس الوزراء التي ارجعت الجواب بشأنها، حيث قوبلت بعض الملاحظات والاخرى تحول إلى النقاش».

البرلمان مستمر في عمله

واكد أن «البرلمان مستمر في عمله دون انقطاع إلى حين الانتهاء من الموازنة وقانون الانتخابات، وستعقد جلسات مستمرة وتحديدها على أسبوع لبلورة الرؤية لقانون الموازنة أو الانتخابات، تشترك بها الجهة التنفيذية والتشريعية والمفوضية واللجان النيابية». وأضاف أن «الموازنة فيها أعباء على الدولة فهناك مناشدات لمحافظات منتجة للنفط وأخرى من البصرة وكردستان وأخرى عن النازحين وأخرى من اتحاد القوى لا يمكن تجاهلها».

ولم تغب الأزمة بين بغداد وأربيل عن تصريحات الجبوري، الذي أعلن توجيه كتاب رسمي إلى المحكمة الاتحادية للاستفسار عن إلغاء القرارات العقابية التي تم اتخاذها ضد إقليم كردستان بعد الاستفتاء الذي أجري في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي للاستقلال عن العراق.

وقال أيضاً إنه «ذكرنا أن قرار المحكمة الاتحادية ألغى ما يترتب على استفتاء إقليم كردستان من آثار»، مضيفاً: «وجهنا كتابا إلى المحكمة ذاتها بشأن معنى إلغاء الاثار، هل ينصرف الأثر على عمليةإالغاء ما يترتب عليه الاستفتاء ذاته أو ردود الأفعال الصادرة من السلطتين التشريعية والتنفيذية تجاهه».

وكشف الجبوري عن «حلحلة» بالخلافات والقضايا العالقة بين بغداد وأربيل، من خلال الحوارات بين لجان فنية مشتركة، لافتاً إلى أن «تلك الحوارات ليست بمستوى سياسي عالٍ، وأن الأسبوع المقبل أو خلال الأيام القليلة المقبلة سنشهد حضور وفد من إقليم كردستان».