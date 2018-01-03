﻿متاحف «مشيرب» في قلب الدوحة ضمن أفضل مباني العالم في قائمة المعهد الملكي للمعماريين البريطانيين «ريبا»

الدوحة – «القدس العربي»: أعلنت مشيرب العقارية، شركة التطوير العقارية الرائدة التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عن إدراج متاحف مشيرب ضمن القائمة الطويلة للمعهد الملكي للمعماريين البريطانيين في لندن (ريبا) والتي تضم أفضل المباني في العالم والمرشحة للفوز بجائزة أفضل مباني في العالم لعام 2018.

وشملت القائمة 62 مبنى من 28دولة تتنافس للفوز بجائزة المعهد المرموقة التي سيعلن عنها في ديسمبر من عام 2018. وتسلط قائمة المعهد الملكي للمعماريين البريطانيين (ريبا) الضوء على أفضل المباني في العالم والمواهب المعمارية المميزة، بينما تمنح جائزة «ريبا» العالمية كل عامين، وتختار أفضل التصاميم المعمارية من جميع أنحاء العالم. وتقدم الجائزة في ثماني فئات تتضمن المباني العامة والمكاتب الخاصة وأماكن العبادة والبيوت والمتاحف والعمارات السكنية وتصميمات تستجيب للكوارث الطبيعية.

وقال عبد الله المحشادي، الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية معلقاً على إدراج متاحف مشيرب ضمن قائمة أفضل المباني في العالم لعام 2018:

«نفتخر بهذا الإنجاز الكبير الذي يعكس مدى إهتمامنا في تسخير كل الجهود التي من خلالها حققنا مساعينا في المحافظة على كل ما يميز البيوت التراثية الأربع الواقعة ضمن الحي التراثي في مشروعنا الرائد مشيرب قلب الدوحة. بعد سنوات من الأبحاث والدراسات المتعلقة بهذا المجال وبمشاركة عدة معاهد ومؤسسات من مختلف أرجاء العالم، استطعنا النجاح والوصول إلى إتباع طريقة عمرانية نموذجية من خلالها يتم المزج رؤى الماضي وتقنيات الحاضر ومن ثم الوصول في نهاية المطاف إلى تحقيق أفكار إبداعية بلغة معمارية قطرية متميزة.»

وأضاف: «إن إدراج متاحف مشيرب ضمن قائمة المعهد الملكي للمعماريين البريطانيين (ريبا) خير دليل على المكانة المهمة التي تتمتع بها المتاحف على المستوى العالمي وعلى النهج المتميز الذي اتبعته مشيرب العقارية خلال تطويرها للمتاحف وللمشروع بشكل عام».

وتقع متاحف مشيرب ضمن مشروع مشيرب قلب الدوحة الذي تطوره شركة مشيرب العقارية، وتتألف من أربعة بيوت تراثية قديمة هي بيت بن جلمود وبيت الشركة وبيت محمد بن جاسم وبيت الرضواني، شكلت في مجموعها متاحف تراثية ومراكز ثقافية ومعارض مميزة، تتميز بطابعها المحلي حيث تعكس جوانب مهمة من التاريخ القطري وتستعيد ذكريات الدوحة القديمة لتشكل بذلك وجهة ثقافية بارزة في مشروع مشيرب الواقع وسط مدينة الدوحة .

وتهدف مشيرب العقارية، شركة التطوير العقاري القطرية الرائدة، إلى إثراء حياة الأفراد والمجتمعات وتشجيعهم على تبني سلوكيات صديقة للبيئة ومستدامة، وتوفر لهم فهماً أفضل للإرث المحلي والإقليمي من خلال البيئة الفريدة ونمط الحياة التي تسعى إلى تقديمه لجميع أفراد المجتمع .

وهي تعد شركة تطوير تابعة لـ «مؤسسة قطر للتربية و العلوم و تنمية المجتمع». و قد تم تأسيسها لدعم أهداف المؤسسة و المساهمة في تحقيق «رؤية قطر الوطنية 2030».

وتعمل على إحداث تغيير في مفاهيم وأنماط الحياة في البيئات الحضرية، وذلك من خلال الابتكار وتشجيع التواصل والتناغم الاجتماعي ومراعاة الاعتبارات الثقافية و البيئية.

وقضت شركة «مشيرب العقارية» مدة ثلاث سنوات للبحث في تاريخ العمارة القطرية والعديد من مدارس التخطيط المدني المتبعة في مختلف أنحاء العالم، وذلك بالتعاون مع أبرز أعلام التصميم وخبراء القطاع بغية التوصل إلى لغة معمارية أصيلة راسخة في صروح الماضي تنقلها بأمانة إلى أجيال المستقبل.

يرمز اسم الشركة «مشيرب» الى: «المكان المخصص لشرب المياه»، وهو الاسم الذي عرفت به منطقة وسط مدينة الدوحة عبر التاريخ، وقد كانت الشركة حريصة على إبراز هذه الجوانب في علامتها وهويتها التجارية، حيث يمثل شعارها بئراً قديماً ونافذة على مستقبل واعد متأصل في التراث القطري. كما يذكر شكل الشعار بتلاقي الأفراد والمجتمعات والعمارة والاستدامة والثقافة التي تعد ركائز أساسية في مشاريع التطوير العمراني لشركة مشيرب العقارية.، أما الطابع البصري للشعار فهو كالحبر الذي يعيد إلى الأذهان جماليات فنون الخط العربي.

وحصلت شركة «مشيرب العقارية» على شهادة الآيزو من المعهد البريطاني للمعايير في الجودة (آيزو 9001:2008)، وفي الأداء البيئي (آيزو 14001:2004)، وفي السلامة والصحة المهنية من إدارة السلامة والصحة المهنية الأمريكية (بي إس أوشا 18001:2007)، وفي معايير إدارة المخاطر (آيزو 31000:2009) والإشراف والمراقبة (آيزو 9001,14001 وأوشا 18991).